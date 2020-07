Como conseguir crédito durante a pandemia do Covid 19: É possível - e te apresentamos uma solução!

SÃO PAULO, 27 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A pandemia do Covid-19 tem causado grandes prejuízos e preocupações financeiras para milhares de brasileiros.

Muitos já adquiriram dívidas durante esse período, e precisam começar a pagar. Outros precisam realocar seus recursos para gastos mais urgentes e, assim, evitar dívidas.

Não é um momento fácil. Especialmente para quem precisa de crédito.

Mas seria possível conseguir crédito em meio à pandemia?

Por mais incrível que possa parecer mesmo em tempos tão difíceis como este, é possível conseguir crédito de uma forma muito menos complicada do que você imagina.

E, na verdade, existe uma solução que muitas pessoas ainda não descobriram.

Como conseguir crédito na pandemia?

Sabe aquele consórcio que você fez e que ainda está em andamento? Pois, ele que pode ser a sua grande solução para conseguir o crédito que você precisa nesse momento.

Claro que quando fazemos um consórcio pensamos logo em um investimento. Mas, em momentos difíceis como este que temos vivenciado com a pandemia, o que era para ser um investimento pode acabar se transformando em uma dificuldade financeira para muitas pessoas e até mesmo empresas.

Por isso, uma forma de você conseguir crédito e ainda evitar uma dívida é usando o seu consórcio.

Isso porque você tem a opção de vender o seu consórcio em andamento, conforme afirma Daniele Martins, Analista Financeira.

E segundo a própria lei dos consórcios, que está presente no artigo 13 da lei de número 11785 de 2008, você realmente tem o direito de vender o seu consórcio, caso você prefira.

Afinal, mesmo em outros momentos, o consorciado pode acabar mudando de ideia sobre o consórcio feito, seja optando por outro tipo de investimento, ou adquirindo através de outra forma o bem que seria contemplado através do consórcio.

E, assim, desejará ter de volta o dinheiro investido até aquele momento. Independente do motivo, você tem esse direito garantido.

E, nesse momento em que estamos enfrentando, essa pode ser a melhor solução para as dificuldades da sua vida financeira.

Afinal, você vai desfazer essa dívida que acaba pode não ser tão necessária agora e que você pode voltar a investir mais tarde, quando a situação estiver mais favorável.

Com a venda do seu consórcio você não leva o prejuízo, caso chegue um momento em que você não consiga mais pagar as parcelas. Pois, se isso acontecer, você não tem a segurança de reaver, em qualquer momento que você desejar, o dinheiro que já foi investido.

E, assim, ao vender a sua cota, você consegue esse dinheiro com mais rapidez e terá o seu crédito disponível para priorizar coisas que são mais importantes e urgentes nesse momento de crise e pandemia.

Ou, até mesmo, usar esse dinheiro que já tinha sido pago nas parcelas do consórcio para aplicar em outro tipo de investimento que para você faça mais sentido nesse momento.

Ou seja, se você está procurando por uma solução para sua vida financeira nesse momento, com certeza a venda do seu consórcio é uma boa forma de você evitar dívidas e ainda conseguir o crédito que deseja.

O que você precisa saber antes de vender o consórcio

Como toda decisão relacionada a qualquer investimento, essa precisa ser uma escolha bem pensada e analisada.

O principal fator que você tem que ter em mente é que o comprador do seu consórcio precisa ser confiável.

Embora seja possível vender a sua cota para pessoas físicas, não é aconselhável e pode fazer com que você se torne vulnerável para golpes.

Por isso, é preferível que você faça essa venda para uma empresa séria, responsável e que esteja interessada em comprar a sua cota, claro.

Através de empresas como Consórcio na Web, que já atuam há 18 anos no mercado e realiza a compra de cota de consórcio a partir de 25% do crédito pago, você tem muito mais segurança nesse tipo de transação comercial.

Você vende seu consórcio através de uma avaliação justa para ambas as partes e recebe seu pagamento à vista.

Se você quiser como isso funciona, acesse https://consorcionaweb.com.br/ e saiba mais como você pode vender o seu consórcio e garantir o seu crédito de forma descomplicada!

FONTE Consórcio na Web

