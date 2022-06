Como cuidar da pele no inverno? Ácido hialurônico injetável mantém a pele hidratada por até um ano

A médica dermatologista Dra. Daniela Ribeiro (CRM-SC 10925) explica que "Quando a pele está ressecada, a barreira protetora da pele fica enfraquecida, permitindo que ocorram alergias, descamação, coceiras, vermelhidão e outras reações cutâneas. Para evitar isso, é fundamental investir numa hidratação profunda, tanto com cremes, quanto com skinboosters que conseguem atingir as camadas mais profundas da pele".

Essas reações cutâneas fazem com que a pele fique sem viço e luminosidade, além de deixá-la áspera. Portanto, a Dra. Daniela orienta que o mais indicado é trabalhar a prevenção com skinboosters para ter uma pele saudável, hidratada e luminosa durante o ano todo.

Restylane® Skinboosters™ restaura a hidratação nas camadas mais profundas da pele, melhorando sua elasticidade, maciez, e repondo o brilho até nas peles mais secas ou danificadas. Além disso, por ser um ácido hialurônico, ainda suaviza linhas finas e cicatrizes de acne com bastante naturalidade, já que sua composição se assemelha ao ácido hialurônico produzido pelo próprio corpo humano, facilitando seus resultados e reforçando sua segurança.

"O procedimento com skinboosters é indicado tanto para peles mais jovens quanto para as mais maduras, que perdem ácido hialurônico com o passar dos anos. O produto forma reservatórios de ácido hialurônico, diminuindo a rugosidade, mantendo a hidratação da pele em níveis satisfatórios, restaurando o viço e gerando aquele efeito glow que todo paciente deseja. E o melhor é que os resultados podem ser vistos desde a primeira aplicação e duram até um ano", esclarece a dermatologista.

Restylane® SkinboostersTM é um produto, da Galderma, utilizado em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que devem ser realizados em consultório por um profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830632/Dra_Daniela.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma