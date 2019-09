Como deixar o seguro do carro mais em conta - Dicas do Portal Preço Carros

CURITIBA, Brasil, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sem dúvidas, o seguro do carro é essencial para te resguardar diante de acidentes ou roubos. Contudo, dependendo da sua escolha e comportamento esse serviço pode se tornar caro, pesando no seu orçamento. E em tempos em que a grana está curta para todo mundo é fundamental encontrar maneiras de economizar, não é mesmo?

O valor a ser pago pelo seguro de automóveis pode variar até 50% de uma seguradora para a outra, logo uma boa pesquisa de mercado ajuda a fazer uma escolha mais econômica. Além disso, também é possível tomar alguns cuidados que reduzem os custos na hora de pagar o seguro.

Quer saber mais? Confira, a seguir, com dicas do site Preço Carros, o que fazer para o seguro do seu carro ficar mais barato!

Pesquise muito antes de contratar uma seguradora

Como há muitas diferenças de preços entre as seguradoras, antes de fechar negócio com uma empresa é essencial pesquisar muito e fazer cotação em todas as operadoras que você visitar.

É recomendado fazer cotação em pelo menos quatro seguradoras. Desse modo, você pode avaliar qual é o melhor preço de seguro de carro, tomando consciência dos descontos concedidos e taxas de corretagem que serão cobradas.

Pague as suas contas em dia

Muita gente não tem conhecimento disso, mas estar com o nome negativado no mercado acaba influenciando no preço final do seguro do seu automóvel.

Sendo assim, se deseja pagar menos no seguro veicular, procure saber se existe a possibilidade de o seu nome estar sujo e, caso realmente esteja, tente renegociar a sua dívida para limpá-lo.

Use o corretor como aliado

Não abra mão do corretor, haja vista que esse profissional é muito útil para lhe ajudar a tirar dúvidas relacionadas às questões contratuais e também indicar as coberturas que mais se adequam ao seu perfil de motorista.

O corretor tem amplo conhecimento de mercado, tendo plenas condições de indicar um plano que contenha o respaldo do qual você necessita, deixando de lados os serviços que não são importantes para as suas características.

Coloque o seguro no nome da sua esposa

Quando o automóvel é dividido entre o casal, é indicado que o serviço seja colocado no nome da esposa. Isso porque já ficou comprovado por meio de pesquisas que as mulheres são mais cautelosas no volante, o que faz com que as seguradoras cobrem menos do público feminino.

Utilize rastreadores

Colocar um rastreador no carro é uma boa dica para diminuir o custo do seguro. Na maioria dos casos, as seguradoras disponibilizam esse equipamento de forma gratuita. Se o segurador já tiver um rastreador, é necessário se comprometer a mantê-lo ativo durante o período de vigência da apólice.

Há empresas que dão um desconto de até 30% na apólice do seguro, tal valor varia conforme o modelo e características do carro e localização.

Não deixe o carro estacionado na rua

O hábito de deixar o carro estacionado na rua acaba encarecendo o valor do seguro. Afinal, isso faz com que o veículo fique mais vulnerável a acidentes e roubos. No entanto, não minta na hora de contratar o seguro, pois isso pode ser considerado fraude e resultar em consequências jurídicas.

Caso você deixe o carro estacionado na rua e isso acabe aumentando muito o valor do seguro, é indicado fazer um orçamento em algum estacionamento situado próximo da sua residência ou trabalho. Assim, o veículo fica menos exposto ao perigo e o seguro mais barato.

A partir dessas dicas, o seguro do caro vai ficar menos pesado para o seu bolso. Também é válido lembra-se sempre de dirigir com cuidado, pois o bom comportamento no trânsito pode ser revertido em descontos no serviço.

