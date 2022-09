Como evitar os principais erros na gestão de equipe externa utilizando o app Field Control

Erros simples geram custos que podem quebrar a empresa. Evitar gastos desnecessários e garantir melhor qualidade no atendimento deve ser prioridade na prestação de serviços

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Brasil, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Falta de organização da agenda, falhas frequentes na comunicação entre equipes, uso excessivo de materiais e deslocamentos longos e constantes são problemas isolados, que quando têm os custos calculados, levam o lucro da empresa de positivo para negativo.

Muitas prestadoras de serviços passam por essa situação e só se dão conta, a partir do momento que a receita é direcionada para pagamento desses gastos extras que excedem o orçamento.

"Os erros mais comuns estão na falta de emissão da ordem de serviço, dessa forma, quando a equipe externa chega no cliente, ou está com dados incompletos ou não têm noção da demanda a ser realizada. A falta de localização em tempo real impede que o gestor tenha habilidade de agendar as visitas de emergência mais próximas da região onde os técnicos se encontram. Com isso, grandes deslocamentos e gastos com combustíveis sem necessidade acontecem, atrasando a agenda, resultando na principal reclamação dos clientes de empresas de instalação e manutenção: o atraso do técnico", explica Eduardo Santos, CEO e co-fundador da Field Control.

A solução está no aplicativo Field Control que emite ordem de serviço digital, evitando erros de preenchimento e comunicação, profissionalizando a empresa ao entregar para o cliente processos digitais localizados facilmente em uma rápida busca no sistema. O monitoramento das equipes sem uso de rastreador na frota também é realizado, via aplicativo, que dá melhor direcionamento ao gestor para agendar visitas mais próximas, economizando tempo, combustível e garantindo o atendimento no horário agendado.

Saiba mais no site: www.fieldcontrol.com.br .

Sobre o Field Control

Sistema de gestão de equipes externas utilizado por mais de 2000 empresas no país, desde PMEs até grandes corporações. O uso aumenta a produtividade em até 40% ao eliminar erros comuns que empresas de manutenção e instalação cometem e não dão atenção no dia a dia, além da economia de papel por tornar todos os processos digitais, assim como o combustível.

A Field Control, fundada em 2017 na cidade de São José do Rio Preto/SP, conta com filial em São Paulo e atua em todos os estados do país, assim como em países da América Latina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903313/Como_evitar_os_principais_erros.jpg

FONTE Field Control

SOURCE Field Control