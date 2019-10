Como fazer a Bateria do Celular durar mais? - Dicas do Portal Celular Chips

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Sabe como fazer a bateria de um celular durar mais?

Foi-se o tempo em que qualquer aparelho celular funcionava até dois dias sem necessitar de recarga de bateria.

Na atualidade, o aparato de um smartphone abrange telas muito brilhantes e processadores realmente potentes, inseridos nos melhores Gadgets do segmento. Aparelhos como os iPhones e os modelos Samsung Galaxy, tornaram-se verdadeiros notebooks, PCs em miniatura, que cabem em nosso bolso. São pequenos aparelhos sobrecarregados de funções e conteúdos. Portanto, é fácil perceber como eles "comem" bateria, por assim dizer.

Abaixo, o portal Celular Chips reuniu dez dicas de como fazer render a bateria de um celular moderno:

A – Desligar as conexões de tipo Bluetooth; de Wi-Fi e de 3G/4G. O aparelho está em constante funcionamento, captando os sinais emitidos pelas redes citadas e (ou) outras, e isso consome muita bateria.

B – Desligar a função que faz o aparelho vibrar. A energia que precisa ser consumida para executar o motor de vibração de um smartphone é bem maior que a potência necessária para executar um RingTone. Deste modo, para manter a bateria por mais algumas horas é melhor desligar essa função.

C - Evitar capturar imagens por meio da função de flash. A função Flash para fotos, hoje, é muito potente, sendo produzida para acionar muita luz e registrar imagens cada vez melhores, e isso consome bastante energia na hora do click.

D – Diminuir a intensidade de brilho na tela. Essa função usa muita energia da bateria. As telas de smartphones na atualidade estão repletas de milhares e milhares de tonalidades de cores, e isso, por si, já consome muita bateria. Para manter a tela colorida a bateria trabalha muito.

E – Fechar as abas dos aplicativos que não estiverem sendo utilizados. A grande maioria dos celulares é multifuncional, e as pessoas tendem a querer usufruir de tudo isso ao mesmo tempo, sobrecarregando aparelho e consumindo muita energia desnecessariamente. Navegar na internet, pelo celular, ainda é muito pesado para o aparelho, portanto, acesse apenas o que for necessário.

F – Evitar buscar sinal por muito tempo. Tal como foi citado acima, o aparelho está sempre funcionando e, automaticamente, ele busca por sinais de Wi-Fi e outras redes. Isso puxa muita energia, mesmo que seja na busca do sinal da própria operadora de telefonia. O aparelho é programado para buscar sinal constantemente.

G – Fazer desativar a constante localização via GPS. Essa estrutura, em triangulação, da posição do usuário, que se dá pelas ondas de rádio e por meio de satélites, também, consome muita força da bateria, enfraquecendo a mesma. Mesmo que essa função esteja operando em transfundo ela segue emitindo e recebendo muitos sinais.

H – Fazer reduzir o chamado "tempo limite de tela". Esse é um dos recursos mais econômicos para os usuários. Em geral, as pessoas fazem uso do bloqueio automático de tela, no smartphone, na medida em que não o estão utilizando. Entretanto, existe um modo de fazer encurtar esse "tempo limite", por meio de funções que agilizam o bloqueio.

I – Fazer desativar, ou fazer reduzir, a função de notificações e a própria sincronização automática. Considerando que, atualmente, nossos celulares estão constantemente conectados à internet, os mesmos estão sempre fazendo fluir informações de todos os tipos, em sites, redes sociais, Youtube, e-mails, etc. Tudo isso gera consumo excessivo para a bateria.

J – Fazer atualizar, de modo regular, todos os aplicativos que utilize. Atualizar os aplicativos poder ser muito bom para tornar a bateria mais eficiente. Tente.

Mais informações sobre smartphones, aplicativos e acessórios, acesse o site https://www.celularchips.com/ . Nele há diversos artigos sobre os últimos lançamentos de smartphones e atualizações de aplicativos. Confira.

