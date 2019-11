Como fazer um currículo para estágio - Dicas do Portal Vagas Estágio

CURITIBA, Brasil, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O estágio é uma grande oportunidade para um novo profissional que vai entrar no mercado de trabalho. Geralmente, as empresas dão essa oportunidade justamente para possibilitar o crescimento profissional de muitas pessoas e realmente esse tipo de aprendizado ajuda na construção do caminho profissional. Muitas pessoas que estão em busca desse tipo de vaga acabam sentindo uma enorme dificuldade para montar um currículo da forma correta. Na verdade, a grande maioria não sabe o que colocar no currículo e essas dúvidas podem prejudicar bastante. Para não correr o risco de perder uma vaga de estágio por essa razão, é recomendado que se siga as dicas abaixo reunidas pelo portal Vagas Estágio.

Qual é o objetivo do currículo para um estágio?

Muitas pessoas ficam com muitas dúvidas em qual é o verdadeiro sentindo do currículo de uma pessoa que vai se candidatar para algum estágio. A explicação é muito simples. A empresa quer ver um currículo eficiente. Como a grande maioria dos estagiários não possuem experiências de trabalhos anteriores, a empresa quer saber a fundo as informações pessoais e os cursos que foram feitos. Vamos às dicas.

1- Entenda o que a empresa que vai oferecer o estágio quer

Analisar o que empresa contratante deseja, é a melhor coisa a ser feita. É a partir dessas informações que o candidato vai ter a base do que colocar em seu perfil profissional. Por exemplo: se a empresa é especialista em vendas de atacado, e descreve o que deseja em seu anúncio como: requisitos e cursos feitos, o candidato deve se basear nessas informações como destaque. É importante afirmar também, que qualquer empresa preza por um currículo bem elaborado, então, ele precisa estar dentro desse critério também.

2- Passe as informações pessoais

Alguns candidatos erram nessa fase, pois colocam o mínimo possível. Então seja criativo e destaque aquilo que julga ser primordial. Aliás, a empresa precisa conhecer muito bem seu potencial funcionário. Isso cria um elo mais forte entre ambos e aumenta a confiança. Quem não deve, não teme. Por isso, não economize nesse tipo de informação.

3- Coloque sobre o seu objetivo profissional

Analise o anúncio da empresa e tente destacar o que ela espera do candidato. Em cima dessa informação, coloque os objetivos pessoais e mostre que é o candidato ideal para a vaga aberta. Aproveite e destaque suas principais qualidades e tenha cuidado para não mostrar arrogância ao falar sobre si mesmo.

4- Capriche ao falar da formação pessoal

Esse também é um detalhe muito interessante e a maioria das empresas que contratam para estágio, gostam de saber. Fala sobre sua formação, cursos extras e a instituição onde estudou. Exalte a sua profissão e diga o que espera dela. Seja ousado nessa parte, pois uma empresa busca por pessoas que pensem alto e que desejam seguir sempre adiante. A evolução precisa começar de dentro para fora, mostre isso de forma natural e convincente.

5- Seja objetivo sobre suas expectativas

Não é fácil montar um currículo sem ter muitas ou nenhuma experiência profissional. O grande segredo para deixar o currículo mais encorpado, é falar das expectativas em relação a oportunidade de trabalhos futuros. Tente descrever a empresa na qual está tentando estágio. Se veja dentro dela e tente transformar isso em palavras.

6- Coloque informações adicionais

É muito importante colocar qualquer tipo de informação adicional. Mesmo aquela que pareça ser sem importância. As empresas que contratam para estágio fazem isso. Por isso, não perca essa oportunidade única.

Os candidatos que estão em busca de um estágio, devem ter em mente que a insegurança não faz parte do processo. Saiba que todo início é assim. São poucas informações e quase nenhuma experiência. O importante é mostrar o que pensa e o que pode desenvolver no seu setor de trabalho!

