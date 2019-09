Como fazer uma boa redação no Vestibular? - Dicas do Portal Sobre Vestibular

CURITIBA, Brasil, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você vai fazer vestibular em breve e está preocupado com a redação? De fato, essa parte da prova tem um peso relevante para a sua aprovação no processo seletivo. Por isso, é fundamental conhecer as técnicas ideais para fazer uma redação matadora. Assim, você poderá deixar a sua concorrência para trás e garante a sua vaga no curso dos seus sonhos.

Acompanhar os assuntos que estão em voga no momento e manter a calma são dois pontos indispensáveis para se dar bem no momento de fazer a redação. Além disso, também é importante saber como organizar as suas ideias para desenvolver o conteúdo corretamente.

Quer saber mais? Confira, a seguir, com as dicas do portal Sobre Vestibular, como fazer uma boa redação no vestibular!

1. Estruture o texto de forma adequada

Toda a redação precisa ter coerência e isso depende da forma como a mesma é estruturada. Nesse contexto, o conteúdo produzido precisa ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão.

A introdução tem que ter um parágrafo com duas a três frases, que introduz o assunto que vai se tratado no texto. Já o desenvolvimento é composto por dois a quatro parágrafos, onde você vai explicar e argumentar sobre o tema da redação. Por último, a conclusão tem entre duas a três frases com a solução para o problema discutido no decorrer do texto.

2. Faça as perguntas certas

Uma boa maneira de criar o conteúdo para a redação é fazendo as perguntas certas para cada etapa. Por exemplo, na introdução pergunte ''o que eu penso sobre isso?'', no desenvolvimento ''como posso provar o que estou falando?'', ''o que está causando isso?'', ''como isso está acontecendo'' e ''de que maneira isso pode ser realizado?'', e na conclusão ''o que é possível aprender com isso?'' e ''como a questão pode ser solucionada?''.

3. Anote as ideias principais para usar como argumento

Antes de começar a fazer a sua redação, separe um tempo para anotar as principais informações sobre o tema tratado. Transfira a informação para o papel da maneira que veio à sua cabeça, escrevendo penas frases. Isso servirá como pilar para a construção do seu texto.

4. Organize os parágrafos

Um problema muito comum dos vestibulandos de primeira viagem é construir parágrafos que tratam de vários argumentos ao mesmo tempo, o que pode causar certa confusão no leitor.

Sendo assim, o ideal é que cada ideia da redação esteja em um parágrafo separado. Essa medida evita que você misture as ideias, causando confusão para quem vai ler o conteúdo.

5. Mantenha a clareza e objetividade

Sim, é necessário demonstrar conhecimento e domínio sobre o tema proposto na redação, mas tome cuidado para não falar demais e acabar se enrolando. Procure dissertar sobre as ideias que você realmente conhece, evitando pontos sobre os quais têm dúvidas e que, portanto, podem não ser transmitidos com clareza e objetividade.

6. Não fuja do tema proposto

Outro erro bastante comum entre os estudantes ao fazer uma redação é fugir do tema proposto. Muitas vezes, o vestibulando começa tratando do tema, mas exagera na sua argumentação e começa a falar de assuntos que não estão relacionados ao tema principal.

Para que isso não aconteça, leia sempre o último parágrafo que foi escrito e observe se está coerente com o que ainda vai ser escrito. Ao final do texto, leia todos os parágrafos e observe se eles estão bem amarrados e servido de alicerce um para o outro.

Gostou das nossas dicas? Com elas você, com certeza, vai se destacar na elaboração da sua redação de vestibular. Também é indicado ler muito e acompanhar o noticiário para ficar por dentro dos temas que podem ser solicitados na prova e praticar escrevendo redações sobre estes assuntos para aprimorar as suas competências.

Confira mais dicas e matérias completas e atualizadas sobre vestibulares e cursos no site https://www.sobrevestibular.com. Ele conta também com informações sobre os vestibulares mais concorridos e desejados do Brasil, com dados sobre as inscrições, provas, etc.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Sobre Vestibular

Related Links

https://www.sobrevestibular.com



SOURCE Sobre Vestibular