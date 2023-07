Como melhorar a internet de casa: 4 motivos para conhecer o roteador HUAWEI WiFi AX3 Pro

SÃO PAULO, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Mesmo passando grande parte do dia utilizando a internet de casa, a maioria das pessoas sabe pouco sobre como a rede doméstica funciona e o que impacta o seu desempenho – que, muitas vezes, pode deixar a desejar. Normalmente, ao notar que o Wi-Fi não está dando conta do recado, a solução costuma ser simplesmente assinar um plano mais caro, com mais banda larga. No entanto, é comum que a solução esteja no roteador em si, e substituir o aparelho por um roteador que suporte Wi-Fi 6, como é o caso do HUAWEI WiFi AX3 Pro, pode fazer toda a diferença.

Conexão mais rápida, consistente e segura com o AX3 Pro

Lançado em março deste ano, o roteador de banda dupla oferece velocidades altas, desempenho consistente, protocolos de segurança cibernética e gestão simplificada do Wi-Fi pelo aplicativo HUAWEI AI Life App. Entenda como ele pode melhorar sua rede doméstica e turbinar a internet da sua casa.

1 – Velocidade e estabilidade

Trazendo o Wi-Fi 6 Plus, mais recente padrão de rede sem fio da marca, o AX3 Pro suporta uma taxa de transmissão máxima de até 3000 Mbps[1] ao combinar a conexão de 5GHz (2.402Mbps) e o canal de 2,4GHz (574Mbps). Por conta da tecnologia Mesh de banda dupla, ambas as frequências se complementam para que o roteador possa se conectar com até 128¹ dispositivos ao mesmo tempo, além de gerar uma cobertura mais ampla e consistente, reduzindo os pontos cegos e as falhas na transmissão de sinal.

Como resultado, você consegue rodar jogos em melhor sintonia e definição, baixar e fazer upload de arquivos com mais rapidez e assistir streaming com resolução de até 4K, além de ter maior velocidade no ambiente digital e conexão com menos buffering.

2 - HarmonyOS Mesh+: recursos inteligentes para uma conexão melhor

Por mais que sejam fatores cruciais para o funcionamento do roteador, a velocidade e capacidade não são os únicos aspectos que precisam ser levados em conta na hora de escolher o aparelho ideal para a sua casa. O HUAWEI WiFi AX3 Pro traz o sistema HarmonyOS Mesh+, que combina roteadores da marca para formar uma rede Wi-Fi única, proporcionando maior escalabilidade sem perder a velocidade e consistência.

O sistema da Huawei analisa de forma inteligente o status do sinal e a demanda de cada dispositivo, alternando em tempo real entre os pontos de conexão e as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, de acordo com a necessidade. Para isso, o HarmonyOS Mesh+[2] conta com sete tecnologias de roaming contínuo, promovendo um atraso na comutação entre pontos de acesso que pode ser tão baixo quanto 50 ms.

De forma prática, o recurso dá mais liberdade para que os usuários possam usar a internet enquanto andam pelos cômodos. Seja jogando online, em chamadas de vídeo ou em outros cenários de uso, a latência geral na hora da troca fica quase imperceptível.

3 - Personalize sua experiência pelo HUAWEI AI Life App

Além da facilidade de instalação, o HUAWEI WiFi AX3 Pro coloca você no protagonismo da experiência por meio do HUAWEI AI Life App, que possibilita o gerenciamento da rede de forma simples e intuitiva. O aplicativo é um grande destaque, já que configurar o Wi-Fi costuma ser algo complicado e cheio de termos técnicos, fazendo com que a maioria das pessoas nem tente personalizar a rede.

O recurso Mapa de Calor permite que você crie uma planta da sua casa, indicando a intensidade e alcance do sinal emitido do roteador para que você possa posicioná-lo no melhor lugar possível e evitar os pontos cegos. Como reconhecimento da praticidade e eficiência do recurso, ele recebeu o prêmio de melhor mapa de cobertura de sinal de 2022.

Outra função de destaque é o Diagnóstico Inteligente, que analisa o status do Wi-Fi e de cada dispositivo conectado, trazendo sugestões de melhoria para resolver eventuais problemas de rede e otimizar o ambiente digital.

O aplicativo ainda possibilita que você defina limites de velocidade, permita ou rejeite conexões de visitas, determine o tempo de uso do Wi-Fi, acompanhe e restrinja as atividades dos filhos, crie uma rede Wi-Fi para convidados, entre outras opções.

Para facilitar o pareamento de parentes e amigos, a função de "conexão com um toque" conecta instantaneamente smartphones Huawei e Android que tenham NFC com o roteador e a rede Wi-Fi, descartando a necessidade de digitar a senha e facilitando muito na hora de receber convidados em casa.

4 - Uma camada extra de segurança com o HUAWEI HomeSec™

Equipado com o algoritmo de prevenção contra ataques cibernéticos exclusivo da Huawei, você e sua família ficam mais seguros enquanto estão surfando pela rede. Com poderosos recursos de privacidade, o HUAWEI HomeSec™ protege a rede doméstica contra ataques de força bruta e hackers, além de usar a análise de mensagens da LAN para evitar roubos de dados e danos causados por tentativas de falsificação – oferecendo tranquilidade ao lidar com informações confidenciais.

Disponibilidade

O HUAWEI WiFi AX3 Pro está disponível desde 28 de março de 2023, a um preço sugerido de R$ 699,00 no Fujioka, revendedor oficial do produto. Para mais detalhes, consulte a página oficial da Huawei.

Para saber mais sobre os produtos da marca, acesse também a página da Huawei no site da Amazon.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group (CBG)

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147609/roteador_Wi_Fi_6_HUAWEI_WiFI_AX3_Pro.jpg

1 Dados dos laboratórios Huawei. Os resultados reais podem variar dependendo do ambiente e dispositivos conectados.

2 Compatível com dispositivos com protocolo 802.11kk/v/r.

