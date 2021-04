Como pode? Profissionais que instalam, fazem manutenção e operam equipamentos médicos em UTIs não são elegíveis para vacinação de COVID-19

A Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia em Produtos para Saúde (ABIMED) tem pleiteado desde janeiro a inclusão destes profissionais no grupo prioritário, tanto via ofício quanto diálogo com as 26 Secretarias Estaduais de Saúde, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP) e até localmente, com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Todas as respostas têm sido as mesmas: faltam vacinas e as secretarias seguem o PNI.

"Sabemos que, na prática, as secretarias poderiam atuar, pois o grupo é relativamente pequeno, já o ganho é enorme. E, numa federal, se o grupo integrar o PNI, certamente haverá vacinas para eles. Mais de 20% desses profissionais já pegaram Covid e outros tantos estão afastados pela doença. Lamentavelmente, óbitos têm ocorrido. Com o afastamento dos técnicos, hospitais poderão colapsar por ausência de manutenção em equipamentos que não podem faltar neste momento", diz Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABIMED.

Dois avanços aconteceram após a atuação da Associação, mas ainda sem desdobramentos. Um deles foi a indicação do Deputado Estadual Frederico d'Ávila à Secretária Estadual da Saúde de São Paulo para inclusão dos funcionários na campanha de vacinação. O outro foi a criação do Projeto de Lei PL 1345/2021, de autoria do Deputado Federal Pedro Westphalen, para condicionar o grupo à priorização no PNI.

Ainda sem retorno, a ABIMED se reuniu nesta quinta, 22, com representantes das empresas associadas que têm sofrido com a questão, vendo seus funcionários correrem risco ao fazerem seu trabalho, que é contribuir para salvar vidas. "Como bem lembrou uma de nossas associadas, a atividade de técnicos de campo está na lista de atividades essenciais do Decreto Federal 10.282/2021, artigo terceiro, parágrafo segundo. Ora, o que falta para reconhecerem que sem esses profissionais a pandemia pode piorar ainda mais?", conta Fernando.

Na reunião com os associados, diversas medidas foram avaliadas. Por ora, a ABIMED vai seguir buscando a inclusão dos profissionais de campo na lista de prioridades em contato com o Legislativo e o Executivo para expor a situação e convencê-los da necessidade emergencial do pleito. Com a expectativa de retomada das cirurgias eletivas, a demanda pelos serviços desse grupo sem dúvida será ampliada", finaliza Fernando.

Sobre a ABIMED

A Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (ABIMED) congrega empresas nacionais e multinacionais que representam cerca de 65% do setor de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil (0,6% do PIB nacional). A Associação tem como princípio contribuir para a promoção de um ambiente saudável, sustentável e propício à inovação tecnológica e à competitividade de suas associadas nos mercados local e global, bem como contribuir para o desenvolvimento do setor de saúde no Brasil, com foco no paciente, propiciando à população brasileira acesso a tecnologias de saúde inovadoras e de alta performance. A ABIMED possui em seu DNA a ética e a transparência que pautam sua atuação na representação da indústria, sendo a primeira entidade do setor a lançar um Código de Conduta para seus associados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496872/Fernando.jpg

FONTE ABIMED

SOURCE ABIMED