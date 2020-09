Como proteger o rosto da formação de manchas indesejadas

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O melasma é caracterizado pela aparição de manchas escuras na pele. A coloração da pele é dada por um pigmento natural do ser humano chamado melanina, que a protege contra os efeitos dos raios solares. As manchas são uma condição comum em qualquer idade e que surgem devido à alta produção de melanina na região atingida. O corpo reconhece uma "mudança estranha" proveniente de diferentes fatores – heranças genéticas, alterações hormonais causadas por uma gravidez ou uso de anticoncepcionais, exposição excessiva ao sol, entre outros – e reage por meio da hiperpigmentação para proteger a pele.

"Basicamente, o corpo fabrica uma quantidade de melanina maior do que a normal que, quando acumulada, forma as manchas", explica a dermatologista Dra. Carolina Zerbini, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), preceptora na PUC-São Paulo, no campus de Sorocaba, e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

As manchas em geral acometem as pessoas independentemente da idade, enquanto o melasma surge com maior frequência entre mulheres adultas. Ele é muito comum no rosto, mas também pode estar presente nos braços, pescoço e colo. A principal causa do melasma são os raios solares, já que muitas pessoas não costumam passar filtros solares. "Existe uma variedade de produtos para proteção da pele contra a radiação ultravioleta ou mesmo a luz visível: em creme, com tonalizantes, em spray e dedicados para cada tipo de pele", alerta Zerbini. Cetaphil® Sun é o fotoprotetor da Galderma, com fator de proteção solar (FPS) 70, com ou sem cor, de uso diário e desenvolvido especialmente para pele oleosa. Há uma outra versão em formato de spray, com FPS 30 e para todos os tipos de pele, e em loção, com FPS 50 e para pele muito sensível.

"A versão com cor ajuda a proteger ainda mais a pele, já que esse tipo de filtro solar confere proteção contra os raios UV e contra a luz visível", comenta a médica. Além do uso imprescindível do protetor solar ajudar contra a formação de manchas, ele também evita o envelhecimento precoce. É importante que o protetor seja aplicado em qualquer estação do ano, mesmo para o dia a dia. Outra dica de cuidado para proteção da pele é hidratá-la. "Pele hidratada é pele saudável. A hidratação ajuda a manter a barreira cutânea firme e equilibrada, o que está diretamente ligado à menor formação de manchas", afirma.

A linha Cetaphil® também possui cremes e loções hidratantes de ação instantânea, profunda e prolongada. Vale lembrar que consultar um médico dermatologista é essencial para definir os melhores tratamentos. "As atividades contra o melasma preveem um conjunto de medidas eficazes a fim de clarear, estabilizar e impedir que o pigmento volte, como a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda."

