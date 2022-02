Como reduzir os poros dilatados no verão?

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Poros dilatados e aparentes no rosto são reclamações comuns a pessoas de pele oleosa. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)¹, as pessoas que têm pele oleosa são as mais propensas a apresentarem poros dilatados e têm maior tendência à formação de acne, principalmente no verão. Só no rosto, existem mais de 300 mil poros que, geralmente, são maiores em áreas mais oleosas e com pelos mais finos, como a zona T (que abrange a testa, o nariz e o queixo).

"Quem possui pele oleosa e mista deve buscar por produtos com ingredientes que atuem no controle da oleosidade e na redução do brilho, formulados em texturas mais leves, como géis, sabonetes líquidos e cremosos. Existem também procedimentos estéticos pouco invasivos que são indicados para amenizar poros dilatados e que melhoram a textura geral da pele, como o bioestimulador de colágeno", afirma a dermatologista Dra. Juliana Martins (CRM- PA 10187).

Usado há 17 anos no Brasil para fins estéticos, Sculptra®, é o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático com indicação de uso para a face e corpo. Sua formulação proporciona melhora na qualidade da pele em todos os aspectos avaliados (suavidade, pigmentação, eritema, tamanho do poro) ². Além disso, restaura a firmeza perdida ao longo do tempo, por meio do tratamento da flacidez cutânea, trazendo de volta a sustentação e aumentando a espessura da derme, com resultados que podem ser percebidos por até 25 meses³

"O bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático ajuda não só na sustentação do rosto e na melhora de poros dilatados, como também auxilia na definição do contorno facial", complementa Juliana. Segundo a especialista, a quantidade de sessões de aplicação do produto varia de acordo com cada caso, dependendo também do objetivo de cada paciente.

Para potencializar o tratamento, é fundamental criar uma rotina de skincare adequada à cada tipo de pele. Para quem sofre com os poros obstruídos e dilatados, a esfoliação, além da limpeza e hidratação, pode ajudar. Dermotivin® Scrub pode ser um grande aliado, por ser um sabonete cremoso com microesferas esfoliantes que retiram impurezas e células mortas, estimulando a renovação da pele e proporcionando limpeza profunda dos poros.

Além das dicas de cuidados, é importante sempre consultar um profissional da saúde habilitado que saberá indicar a melhor solução para cada tipo de pele.

