Como remover informações do Google?

Internet

Com o avanço tecnológico e a praticidade que as informações circulam pela internet, grandes empresas utilizam dessa "grande tela" para divulgarem seus serviços e produtos. Isto é, quando buscam visibilidade do público que desejam alcançar, usam de ferramentas como sites, blogs, redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) para impulsar suas marcas ou vendas.

Mas, e quando essa ferramenta se torna um pesadelo?

Na internet, ainda que existam leis, pessoas conseguem publicar suas informações e as de terceiros livremente. Em alguns casos, essas informações, sendo elas pessoais ou não, impedem um indivíduo até mesmo de arrumar um bom emprego, dar continuidade em processo de licitação, fechar contratos, etc. E é por esse motivo que nós fazemos o que fazemos. Nos preocupamos em cuidar da sua imagem de um modo simples e totalmente atual, fazemos isso através da Gestão de Reputação.

Mas antes de continuar a leitura do texto, você sabe o que é o Gestão de Reputação?

Num mundo cada vez mais multimodal, quando pensamos em reputação, estabelecemos aquilo que consideramos "bom" ou "ruim" diante do que observamos à nossa volta, pessoalmente ou na internet.

O termo Gestão de Reputação está intimamente relacionado a administração da imagem que um indivíduo, empresa ou marca, possui em relação ao outro. Ou seja, a Gestão de Reputação está preocupada em cuidar de tudo aquilo que pode, de alguma forma, denegrir ou prejudicar a sua imagem.

Internet x Reputação

Como mencionado anteriormente, a internet é uma "grande tela" para promoção de informações. Pelas redes sociais, por exemplo, conseguimos em poucos segundos fazer uma busca das principais informações sobre alguém — quem são seus familiares, amigos mais próximos, profissão, hobbies, etc.

Ou melhor, é através de suas publicações que entendemos o seu modo de pensar e seu papel na sociedade. Quando essa ferramenta tão útil cai nas mãos de pessoas má intencionadas, sem uma autorização prévia, são republicadas. Essas informações, em sua maioria, acabam por prejudicar a vida pessoal e profissional de um indivíduo, ou até mesmo de uma empresa inteira. Em alguns casos, podem gerar até mesmo processos judiciais, quando vídeos e imagens de cunho pessoal estão envolvidos, por exemplo.

Meu nome no Jusbrasil ou em sites semelhantes

É provável que você conheça alguém, ou uma personalidade pública, que em algum momento teve seu nome publicado em um dos sites mais conhecidos da internet no Brasil. Sim, estamos falando do Jusbrasil. Para nosso pesar, existem outros sites semelhantes que indexam publicações de diários oficiais de todo o Brasil. Impedir que sua imagem seja afetada por isso é bem mais simples do que parece. Entenda como podemos te ajudar.

Estão denegrindo meu nome e o de minha empresa em portais de notícias fake

Se por ventura você já se deparou com a problemática acima, saiba que não está sozinho. É isso mesmo! As fake fews, ou no português "notícias falsas", têm atormentado muitas pessoas e empresas. Quando tudo parece ir bem, de uma hora para outra, você descobre que estão fazendo campanhas falsas na web que visam prejudicar o seu nome, a sua marca e o seu produto.

Nesse momento nos perguntamos "onde recorrer?". A primeira coisa a qual pensamos é em acionar um advogado de confiança (que possivelmente conseguiria resolver nosso problema, mas claro, a longo prazo). Mas, e para os casos em que a postagem falsa estiver em sites hospedados fora do Brasil? Nem mesmo a nossa justiça conseguiria resolver.

"Mas afinal: quem tem a solução para meu problema?". Nós temos a resposta: Saftec Segurança Digital! Nossa empresa está preocupada em trazer as soluções digitais mais rápidas e eficazes para resolução do seu problema.

Conheça nossa empresa

Especializada em Segurança da Informação e demais serviços digitais, a Saftec busca proporcionar soluções que melhor atendam você, nosso cliente. Nos preocupamos em tornar aquilo de mais importante nos dias atuais, a sua imagem, em algo sólido. Vamos além do que outras empresas podem proporcionar: retiramos o seu nome, ou o de sua empresa, dos mais variados sites, sendo eles privados ou não, estrangeiros ou não, de processos e afins, removemos informações pessoais de blogs, portais e redes sociais, mesmo que publicadas por terceiros. E mais, inserimos um conteúdo totalmente novo, especialmente pensado em você, e deixamos as primeiras páginas dos buscadores apenas com informações positivas e que satisfaçam aquele que busca.

