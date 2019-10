Como será a mobilidade do futuro?

A eletrificação veicular tem gerado uma revolução tecnológica, tanto no âmbito dos veículos como na infraestrutura geral e de recarga das baterias. Estima-se que a venda desses veículos, somente este ano, deve chegar a 6,5 milhões de unidades pelo mundo, o dobro do número registrado dois anos atrás. E o futuro é bem mais promissor: aumento de 30% nas vendas em 2026. No Brasil, apesar da participação discreta de 3,9 mil unidades emplacadas em 2018, totalizando 14 mil veículos em circulação, a projeção para 2030 é de 180 mil carros eletrificados por ano, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério das Minas e Energia (MME). O volume garantiria a participação de 3,5% em um mercado de 5 milhões de unidades. O cenário atual mostra que o futuro será composto por tecnologias que incluem veículos híbridos, elétricos puros, movidos a combustíveis renováveis e células de hidrogênio.

A busca por um transporte sustentável envolve diversas soluções tecnológicas, que serão apresentadas de 14 e 18 de outubro, durante o 28º Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da Mobilidade 2019, que debaterá como tema central "Veículos e Vias Inteligentes – O Caminho para a Mobilidade Sustentável". O evento ocorre no São Paulo Expo, simultaneamente à 22ª FENATRAN – Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga.

Para o presidente do Congresso SAE BRASIL 2019 Christopher Podgorski, que também é CEO e presidente da Scania Latin America, empresa host do evento, é fundamental entender como a inovação e a tecnologia estão afetando a sociedade e o setor de transporte. "Automação, conectividade e eletrificação são tendências que estão moldando as mudanças da indústria – elas assumem o papel de promover maior eficiência energética, segurança e a redução das emissões de carbono", diz Podgorski. "Sabemos que hoje o transporte representa aproximadamente 14% das emissões de gases de efeito estufa. Esta é uma realidade da qual a Scania participa e quer ser parte da solução", complementa.

O executivo ainda destaca que a necessidade de construir um caminho sustentável para mobilidade é um desafio de todos. "O Congresso SAE BRASIL é um fórum altamente credenciado e com maior autoridade para enriquecer o debate sobre as tendências e tecnologias disruptivas da mobilidade de cargas e de passageiros", completa.

Inovações na Mostra Tecnológica

O público poderá conhecer as inovações tecnológicas, desenvolvidas por grandes marcas do setor da Engenharia da Mobilidade, que estarão expostas na Mostra Tecnológica. Participam da edição deste ano empresas como Aethra, Acument, Applus Idiada, Borgwarner, CBMM, Eaton, General Motors do Brasil, Gestamp, Hoganas/SKF, Infinite Foundry, Man (Volkswagen Caminhões e Ônibus), Maxion, Mercedes-Benz do Brasil, FCA, NEO Rodas, Nicro Bolta, Metalúrgica Fey, NSK, Robert Bosch, Scania, Schaeffler, Sulbrás, Toyota e Weber/Kolfix.

A jornada da Scania rumo a um ecossistema de Transporte Sustentável será um dos destaques da Mostra Tecnológica deste ano. A fabricante apresenta aos visitantes sua transição para a mobilidade do futuro com soluções de combustíveis renováveis, eletrificação, automação e cidades inteligentes. "É nosso propósito buscar um ecossistema de transporte e logística descarbonizado e inteligente, que seja melhor para os negócios, para o meio ambiente e para a sociedade", ressalta Podgorski.

Entre as novidades, o público terá a oportunidade de conhecer o primeiro caminhão elétrico desenvolvido no Brasil, o VW e-Delivery, modelo da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que acumula 15 mil quilômetros de testes de engenharia e condições reais com distribuição de bebidas para a Ambev na capital paulista. Nesse período, o veículo sustentável deixou de emitir mais de 11 toneladas de CO² na atmosfera e reduziu o consumo de diesel em mais de 3,3 mil litros. Recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas, como eólica e solar, o veículo acumula 43% de energia do próprio sistema regenerativo dos freios. A partir desse desempenho, a empresa distribuidora anunciou a compra de 1,6 mil caminhões elétricos (1/3 da frota) até 2023, período em que já estará presente em 30 países.

"São 600 engenheiros dedicados a desenvolver veículos para mercados emergentes. Acreditamos fortemente no potencial de nossos profissionais e, por isso, participamos de eventos como o Congresso SAE BRASIL, em que são discutidas tecnologias, soluções e tendências. Trata-se de um celeiro para a geração de novas ideias e conceitos na indústria", destaca o supervisor da área de Engenharia da Volkswagen, André Bogdan.

Inovações tecnológicas também serão apresentadas na Mostra pela Bosch, visando o futuro do transporte de pessoas e cargas mais automatizado e conectado. Um dos destaques será o aplicativo Perfectly Keyless, primeiro no mundo que substitui a chave analógica do veículo por funções no próprio celular. O sistema pode ser instalado em qualquer tipo de veículo, desde carro de passeio a caminhões e ônibus. A novidade evita possíveis contratempos com perdas e roubos, por exemplo, além de levar total conforto para as transportadoras, que podem gerenciar com flexibilidade quando e quais motoristas têm acesso aos veículos.

New Mobility

Novidades para o desenvolvimento sustentável da mobilidade também poderão ser acompanhadas no espaço New Mobility, que terá curadoria da SAE BRASIL. O público poderá conferir de perto, por meio de um programa de realidade virtual, o mock up do Hyperloop, o primeiro modelo de cápsula de transporte da Hyperloop TT em escala 1:1.

Os visitantes terão a oportunidade de experimentar a sensação de viajar na velocidade do som por meio de um programa de realidade virtual. Além de mover cargas e pessoas a velocidades sub-sônicas, o sistema Hyperloop TT gera excedente de energia, capturada do sol.

Esse modelo de transporte do futuro é feito em cápsulas aerodinâmicas, que viajam dentro de tubos magnéticos, que por sua vez são cobertos por painéis solares. Essa estrutura gera energia limpa para mover as cápsulas e abastecer cidades no entorno das linhas de transporte. O primeiro protótipo da cápsula iniciou sua fase de testes em 2018 e duas linhas experimentais já funcionam em Toulouse, na Franca, e em Abu Dhabi.

Painéis Temáticos debatem Mobilidade Sustentável

O futuro da mobilidade também será debatido no Congresso SAE BRASIL durante os Painéis Temáticos, que ocorrem de 15 a 18 de outubro, reunindo estudantes, profissionais, além das principais lideranças do setor.

No primeiro dia de Congresso (15 de Outubro), o painel "Transformação Digital" discutirá as tendências e avanços que impactarão a indústria da mobilidade brasileira e a sua sustentabilidade, destacando a eletrificação e tecnologias de redução de CO², conectividade, compartilhamento e serviços, além de veículos autônomos. O debate ocorrerá em dois momentos: showcase com a apresentação de tecnologias e mesa redonda.

No mesmo dia, o painel "Educação de Engenharia" trará um panorama sobre as melhorias necessárias na formação superior dos engenheiros. E, para fechar a programação do dia, o Painel "Presidentes" reunirá presidentes de empresas como Scania, Uber Brasil, DHL Brasil e ABB Brasil para discutir o tema central do Congresso.

O evento prossegue no dia seguinte (16 de Outubro), com o painel "Caminhões e Ônibus", que reunirá profissionais também de outros setores relacionados à mobilidade para debater sustentabilidade e conectividade no transporte de cargas e passageiros. O painel "Ferroviário" destacará os benefícios econômicos, sociais e ambientais do transporte de cargas sobre trilhos.

Fechando o segundo dia, o painel "Engenheiros-Chefes" reunirá profissionais para discorrer sobre o ecossistema da mobilidade, fazendo um comparativo entre o cenário internacional com o nacional. Participam executivos de empresas como Ford, Renault, Volvo, Engie e Visteon South America.

O futuro da mobilidade também será debatido no terceiro e último dia (17 de outubro) do Congresso SAE BRASIL com o painel "Operações Industriais Conectadas", que trará um panorama sobre o desenvolvimento sustentável das operações na indústria, diante de um cenário cada vez mais conectado. Na sequência, "Veículos Elétricos e Híbridos" reunirá especialistas para falar sobre as estratégias que estão sendo adotadas por suas empresas para atender a esta revolução, tanto nos veículos leves como nos pesados, e na área de segurança veicular.

A programação do Congresso será encerrada com o Painel "Internacional", que promoverá o encontro entre lideranças executivas do setor no mundo para o desafio de apresentar visões sobre o que esperar num futuro próximo.

Trabalhos técnicos apresentam soluções para a Engenharia da Mobilidade

Com objetivo de apresentar soluções para a Engenharia da Mobilidade, o Congresso SAE BRASIL realiza também as Sessões Técnicas. Na ocasião engenheiros, que atuam em empresas e universidades apresentam trabalhos técnicos (papers) que se destacam pelo alto potencial de utilização e aplicabilidade por indústrias e áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Ao todo 112 papers serão apresentados nesta edição do evento. Testes e simulações ficaram no topo da lista dos temas recebidos pelo Comitê Técnico, seguida pela área de motores e transmissões.

"Esse resultado revela, de um lado, uma tendência do mercado de substituição de testes físicos por simulações visando redução de custo, e de outro, a maturidade do desenvolvimento de motores, cujo tema ainda assim ocupa o segundo lugar no interesse dos autores dos trabalhos técnicos. Este ano houve um aumento no número de trabalhos que tratam de veículos elétricos e híbridos, indicando o aumento da significância deste tema para o mercado nacional", analisa chairperson do Comitê Técnico do Congresso SAE BRASIL, Gilberto Souza.

Os trabalhos concorrerão ainda ao prêmio "Melhor Paper Nacional" e "Melhor Paper Internacional". O autor do "Melhor Paper Nacional", além de receber uma premiação em dinheiro, será convidado pela SAE BRASIL a visitar e apresenta o seu paper na edição 2020 do Congresso SAE INTERNATIONAL, nos EUA. Os trabalhos passam por um processo de avaliação, cuja etapa final ocorre durante as apresentações diárias no evento. As diretrizes dos trabalhos devem estar de acordo com os critérios adotados pela SAE INTERNATIONAL.

Premiações

Como forma de incentivo, o Congresso SAE BRASIL 2019 promoverá ainda diversas premiações, como o Prêmio SAE BRASIL Jovem Engenheiro – Dr. Ozires Silva, que reconhece jovens profissionais da engenharia pelo desempenho em áreas de soluções inovadoras (produto e processo), aprimoramento da qualidade, redução de custos e sustentabilidade.

Já o Prêmio SAE BRASIL Estudantil – Educação de Engenharia destaca jovens recém-formados que estão dispostos a contribuir intelectualmente com o mercado da mobilidade nacional. Da mesma forma, o Prêmio SAE BRASIL Estudantil - Tecnologia da Informação é promovido anualmente e tem por objetivo estimular os estudantes dos ensinos técnico e superior de todo o país.

Outra premiação importante é a que consagra os "Destaques do Ano", concedido a profissionais que foram referência em suas áreas de atuação.

As três empresas expositoras desta edição do Congresso SAE BRASIL que apresentarem em seus estandes os mais importantes destaques tecnológicos serão agraciados com o prêmio "Destaques Tecnológicos do Congresso SAE BRASIL".

A principal premiação é o Prêmio SAE BRASIL, concedido anualmente a personalidades com amplo destaque nacional e internacional na área da mobilidade.

Sobre a SAE BRASIL

A SAE BRASIL é uma associação sem fins lucrativos que congrega engenheiros, técnicos, executivos, acadêmicos e estudantes de engenharia unidos pela missão de disseminar técnicas e conhecimentos relativos à tecnologia da mobilidade nos modais: automotivo, aeroespacial, ferroviário e naval.

A SAE BRASIL é o resultado de uma trajetória de empreendedorismo, que teve início em 1991 quando executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial, conscientes da necessidade de abrir as fronteiras do conhecimento para os profissionais brasileiros da mobilidade face ao processo de globalização, tiveram a iniciativa de criar no país uma afiliada da SAE International.

Desde então a SAE BRASIL tem experimentado extraordinário crescimento, totalizando mais de seis mil associados e nove seções regionais distribuídas desde o Nordeste até o Sul do Brasil, constituindo-se na mais importante sociedade de Engenharia da Mobilidade do País.

SERVIÇO

28º Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da Mobilidade

Datas

14 a 18 de outubro de 2019 – Mostra Tecnológica

15 a 17 de outubro de 2019 – Congresso SAE BRASIL

Local – São Paulo Expo

Inscrições e informações: http://portal.saebrasil.org.br/eventos/congresso

