Companhia Brasileira de Cartuchos doa carabinas para projeto de reintegração social "João do Pulo", da 1ª Divisão do Exército

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de Defesa, líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, com o objetivo de apoiar à implantação do projeto de reintegração social do Ministério da Defesa na Guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro, doou cinco carabinas Jade 4.5mm para a 1ª Divisão do Exército – Mascarenhas de Moraes.

O Projeto "João do Pulo" foi instituído para atender e promover a reintegração social de cidadãos e militares com algum grau de deficiência física decorrente de acidentes ou enfermidades. A denominação foi em homenagem ao desportista militar João Carlos de Oliveira, ex-recordista mundial e medalhista olímpico especialista em saltos, que teve sua perna direita amputada em decorrência de um acidente automobilístico.

A doação das carabinas pela CBC ocorreu na fase inicial de implantação do Núcleo Paradesportivo da Vila Militar-Deodoro (2022/2023) e os equipamentos foram utilizados no 1º evento paradesportivo realizado em fevereiro deste ano no local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030780/Evento_paradesportivo_Vila_Militar_Deodoro.jpg

