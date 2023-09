Companhia Brasileira de Cartuchos patrocina treinamento da seleção brasileira para o Mundial de Shotgun na Tailândia

MATIAS BARBOSA, Brasil, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), com o patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), realizou nesta segunda (25.set.2023) e terça-feira (26.set.2023) um treinamento exclusivo voltado aos integrantes da delegação brasileira de Shotgun que representarão o país no Campeonato Mundial de IPSC (IPSC Shotgun World Shoot IV), na Tailândia em novembro deste ano.

Treinamento de atletas com o fisiologista Rafael Tonet. Crédito da foto: Marcelo Murbach.

A preparação aconteceu na cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais, após a II Etapa e Final do XIX Campeonato Brasileiro de Shotgun TAURUS/CBC e II Etapa e Final do XI Campeonato Brasileiro de Mini Rifle TAURUS/CBC, realizadas entre os dias 21 e 24 de setembro, no Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora (CTCPJF).

Reunindo os melhores atiradores esportivos nacionais, o evento promoveu a troca de informações e técnicas entre os atletas e acompanhamento pela Diretoria de Armas Longas da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP).

"O intuito foi trazer mais sinergia e espírito de colaboração entre os membros das equipes, uma vez que irão atirar juntos em todo o Mundial", afirma Lamartine Fernandes de Souza, Vice-Diretor Técnico Nacional de Armas Longas da CBTP.

O treinamento também contou com a participação do fisiologista Rafael Tonet que, além de realizar palestra sobre os preparos físicos para os dias de competição do Mundial (Pré-Stages, Stages e a Final), realizou in loco uma análise Biomecânica Funcional dos atletas nas pistas, fornecendo observações e correções quando necessário, além de apresentar ao grupo os possíveis aprimoramentos para que consigam aumentar a força em seus movimentos. Rafael Tonet tratou de outros temas de suma importância para que os competidores brasileiros melhorem ainda mais os seus desempenhos durante sua participação no Mundial, compartilhando técnicas e estratégias para melhorar a postura e deslocamento dos atiradores em pistas.

O evento preparatório da seleção brasileira de Shotgun contou a participação dos 39 atletas que representarão a delegação brasileira na competição Mundial. As equipes foram formadas pelas seguintes squads:

Divisão: Open

Atletas: Carlos Aguiar; Tiago Barreira; Ricardo Esparrinha; Rafael Gravina (Team CBC).

Divisão: Standard

Atletas: Lucas Roth (Team CBC); Sergio Biscuola; Rodrigo Gonçalves; Luis Backes.

Divisão: Standard Manual

Atletas: Luis Holz (Team CBC); Lucas Vargas (Team CBC); Marco Malanski e Leonardo Acosta.

Divisão: Modified

Atletas: Luis Newmar (Team CBC); Andre Akio; Azor Alves; Washington Souza.

Divisão: Open Senior

Atletas: Hwaskar Fagundes; Lamartine Souza; Gian Scopel; Marcus Scucciato.

Divisão: Standard Manual Senior

Atletas: Dionísio Holz; Domingos Parmagnani; Pedro Vargas.

Divisão: Standard Manual Damas

Atletas: Luísa Acosta (Team CBC); Soraia Santos; Tatiana Vargas; Juliana Biscuola.

Demais atletas da delegação

Divisão: Open

Atletas: Vitor Hugo Flamínio; Vitor Santana Flamínio; Emerson Carvalho; Alexandre Nanni; Marcio Eler.

Divisão: Standard

Atleta: Cesar Oliveira.

Divisão: Standard Manual

Atletas: Romulo Santos; Rafael Belshoff; Roberto Matajunta - Standard Manual (Team CBC); Rafael Paiva; Rondineles Dutra; Joel Pes.

APOIO AO ESPORTE DO TIRO

Patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) e incentivadora do esporte do tiro, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), uma das principais fabricantes de munições e armas longas do mundo, disponibilizou mais de 30 mil cartuchos para utilização pelos atletas no evento preparatório, além da doação de 12 rifles CBC Delta .22LR visando arrecadação de valores pela CBTP para custear as despesas dos atletas da seleção brasileira no Campeonato Mundial de IPSC Shotgun na Tailândia.

Em junho deste ano, a Taurus, outra grande incentivadora do esporte do tiro, maior vendedora de armas leves e uma das maiores fabricantes de armas do mundo, por meio de seu CEO Global, Salesio Nuhs, durante encontro com o presidente da CBTP na sede da empresa em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também firmou parceria para a disponibilização de pistolas modelos TS9 e monetização pela confederação em prol dos atletas, com o intuito de ajudar nas despesas dos competidores que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Shotgun na Tailândia. Além disso, a Taurus disponibilizará algumas armas para a premiação dos atletas que subirem ao pódio na ocasião, impulsionando os atletas brasileiros rumo a mais conquistas internacionais.

A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) investem constantemente em apoio ao esporte do tiro, por meio de um importante programa de patrocínios que visa contribuir com entidades e atletas para que possam atingir seu potencial máximo. Através do Pro Training, por exemplo, milhares de atletas já foram beneficiados.

O Team TAURUS conta com 14 atletas e o Team CBC com 16 atletas, em diversas modalidades e categorias, de competidores consagrados a jovens talentos, que contam com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais.

Além disso, a TAURUS e a CBC oferecem ao mercado um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade, apoiam a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), assim como outras entidades relacionadas ao esporte do tiro (Confederações, Federações e Ligas), e atletas em diversos campeonatos da temporada 2023.

CAMPEONATO MUNDIAL DE IPSC SHOTGUN

O Campeonato Mundial de IPSC Shotgun (IPSC Shotgun World Shoot IV) será realizado entre os dias 26 de novembro e 9 de dezembro, na cidade de Pattaya, na Tailândia. O local sediou o Campeonato Mundial de Handgun em 2022.

Para mais informações acesse o site da Confederação Brasileira de Tiro Prático (https://www.cbtp.org.br/) ou do Campeonato Mundial de IPSC Shotgun (https://2023sws.worldshoot.org/).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2235027/Treinamento_de_atletas_com_fisiologista_Rafael_Tonet.jpg

