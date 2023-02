Companhia Brasileira de Cartuchos publica versão atualizada do Código de Conduta para Terceiros

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de Defesa e líder mundial em munições, com o compromisso de sempre se manter atualizada e em conformidade com as legislações e boas práticas vigentes, publicou o novo Código de Conduta de Terceiros CBC Trust, que encontra-se agora na sua 2ª versão.

O código está em vigor desde 2021 e esta nova versão atualizada foi desenvolvida em conformidade com o novo Decreto 11.129/2022, que regula a Lei Anticorrupção 12.846/2013. Além disso, reforça algumas diretrizes relacionadas à condução dos negócios, às práticas anticorrupção e antissuborno, além do compromisso com o combate ao tráfico de armas e munições.

O documento faz parte do Programa de Integridade CBC Trust – que também segue em constante aprimoramento, com atualização de seus controles, procedimentos, treinamentos e políticas –, e se aplica a todos os terceiros que se relacionam com a companhia (fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de negócios), interna ou externamente, no âmbito nacional ou internacional.

Estabelece comportamentos e padrões éticos em conformidade com a legislação nacional, internacional e os regulamentos internos da CBC, incluindo leis relacionadas a anticorrupção e antissuborno, de concorrência, conduta de negócios, qualidade de produtos ou serviços, legislação nacional e aos tratados internacionais de combate ao tráfico de armas e munições, confidencialidade das informações e proteção de dados, mídias sociais e comunicação, compromisso com o meio ambiente e responsabilidade social, respeito à saúde, a segurança, aos direitos humanos, trabalhistas, a legislação local, inclusive fiscal e tributária, não se limitando a esses.

"Contamos com nossos parceiros para o cumprimento das diretrizes desse Código e a promoção da sua divulgação aos seus colaboradores para conduzirmos sempre nossos negócios de forma ética, íntegra, transparente e respeitosa, livre de atos de corrupção, discriminações ou de comportamentos antiéticos. Este é um guia que nos dá diretrizes para fazermos sempre a coisa certa, tanto na condução de nossos negócios e atividades, como no relacionamento com a sociedade, nos orientando a tomar decisões éticas e corretas no nosso dia a dia. É uma forma de estendermos esses conceitos a todos com quem nos relacionamos dentro e fora da empresa e para que a CBC continue sendo sempre essa grande empresa, servindo ao país, nossos clientes e todos os terceiros de maneira transparente, justa e honesta", afirma o presidente da CBC, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro.

O Código de Conduta de Terceiros está publicado no site da empresa. Para conferir acesse www.cbc.com.br

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

