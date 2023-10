Companhia Brasileira de Cartuchos realiza CBC Connect, encontro nacional com lojistas, proprietários de clubes de tiro e consumidores

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 23 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, realizou um inédito projeto com duração de seis meses, de abril a outubro de 2023, o CBC Connect, encontro nacional com lojistas, representantes de entidades esportivas, proprietários de clubes de tiro e consumidores.

A iniciativa, promovida pela equipe comercial e de marketing da CBC, tem como intuito conectar estes diversos públicos e estreitar o relacionamento, em um ambiente interativo, promovendo a troca de importantes informações e experiências. Para isso, foram realizados nos diversos encontros debates sobre o segmento, os desafios e diferentes cenários regionais, criando estratégias específicas para maximização de resultados, legislação relativa ao setor, inovações, perspectivas e, principalmente, as oportunidades. Além do compartilhamento entre os participantes de boas práticas e soluções para o fortalecimento do segmento.

O evento, que está em sua primeira edição, passou por 21 cidades de 20 estados brasileiros. Foi realizado em Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Balneário Camboriú (SC), Belém (PA), Teresina (PI), Palmas (TO), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Recife (PE), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Luís (MA), contando com cerca de 2 mil participantes.

"Criamos o CBC Connect para promover uma maior conexão entre lojistas, proprietários dos clubes de tiro e consumidores. Valorizar o esporte do tiro é um objetivo permanente da CBC e esta é mais uma iniciativa nesta direção. É uma oportunidade de aprendermos juntos, de trocarmos experiências e valorizarmos o esporte", afirma o Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

Os atletas do Team CBC, atualmente com 16 atiradores esportivos em diversas modalidades e categorias, participaram do CBC Connect em suas regiões, apoiando a iniciativa. Os encontros também contaram com a presença de diversos parceiros CBC/TAURUS membros do Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO), maior iniciativa deste tipo no segmento de armas e munições no país, que visa fortalecer a rede de parceiros comerciais e valoriza o relacionamento.

"Quero parabenizar a CBC pelo excelente trabalho realizado no segmento e, em especial, o CBC Connect, evento muito importante para unir os lojistas e representantes dos clubes de tiro junto a CBC para atualizações do segmento", disse Bruno Ballotin, sócio proprietário da Loja Alvo Certo Armas & Munições e do Clube de Tiro e Caça Alvo Certo, em Minas Gerais.

Já o youtuber, influencer e lojista no Distrito Federal, Thyago Almeida, afirmou que o CBC Connect foi uma das melhores iniciativas da Companhia Brasileira de Cartuchos no ano de 2023. "Conectar pessoas é tão importante quanto fazer vendas ou programas de desconto. Graças a esse evento pude conhecer presencialmente pessoas que eu provavelmente não conheceria de outra forma".

Para o presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), Jodson Edington, este projeto pioneiro da CBC de conexão do setor deve ter continuidade. "Foi um grande evento organizado pela CBC. Por isso, gostaria de agradecer a oportunidade que tivemos de expor, esclarecer, orientar e, além disso, receber várias informações da CBC. Uma oportunidade para que os dirigentes, atiradores, despachantes, proprietário de lojas de armas e munições, alguns que queriam começar na atividade do tiro esportivo, pudessem ter esses esclarecimentos. Que a CBC continue realizando, pensando nessa comunidade no Brasil inteiro, e investindo nesses encontros, para que possamos ter acesso aos esclarecimentos e divulgação do nosso ramo da forma correta, de acordo com a atual legislação", ressaltou.

Com o sucesso dos eventos por todo o Brasil e o retorno positivo dos participantes, a Companhia Brasileira de Cartuchos prevê uma segunda edição do CBC Connect para 2024, trazendo novidades na dinâmica que serão divulgadas futuramente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2253763/CBC_Connect.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos