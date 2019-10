Compañías de Japón y Saskatchewan unen fuerzas para desarrollar CCS y reducir emisiones de CO2

TOKIO, Japón, 8 de octubre de 2019 /CNW/ - Con el interés y el deseo compartido de tomar medidas que influyan en el cambio climático mediante la reducción significativa de las emisiones de carbono, organizaciones representativas de Japón y Saskatchewan han acordado colaborar para acelerar el uso y la comprensión de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS/CCS, por sus siglas en inglés). Japan CCS Co., Ltd. (con sede en Tokio, Japón) y el International CCS Knowledge Centre (con sede en Regina, Saskatchewan, Canadá) firmaron hoy un compromiso conjunto a través de un Memorando de Entendimiento.

La CCUS es reconocida por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU como una tecnología necesaria para cumplir los objetivos globales del Acuerdo de París sobre el cambio climático y es un componente indispensable de la carpeta de tecnologías necesarias para lograr el objetivo de 2 grados centígrados.

El Memorando traza un camino para colaborar en el desarrollo, la demostración y la puesta en práctica de la CCUS, reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero y brindar seguridad energética.

Para acelerar el uso de la CCUS, Japan CCS Co., Ltd. está conduciendo el Proyecto de Demostración Tomakomai CCS en nombre del gobierno japonés con el objeto de probar la viabilidad de la CCS de cadena completa en Japón. Se están adquiriendo valiosos conocimientos y experiencias.

Como pionero en la CCUS, el International CCS Knowledge Centre, con sede en Canadá, une fuerzas con Japan CCS Co. para facilitar el intercambio de experiencias y lecciones obtenidas de la construcción, la operación y el mantenimiento de la instalación de CCS Boundary Dam 3 de SaskPower, la primera planta de CCS poscombustión de escala comercial del mundo en una central eléctrica de carbón.

El International CCS Knowledge Centre y Japan CCS Co. colaborarán estrechamente para intercambiar información y conocimientos de CCUS adquiridos mediante la realización de sus proyectos, con el objeto de compartir y difundir esa información con vistas a promover el uso de la CCUS en el mundo.

En la firma del Memorando de Entendimiento, estuvieron presentes Scott Moe, primer ministro de Saskatchewan; Ian Burney, embajador de Canadá en Japón; y Hideki Makihara, ministro de estado de Economía, Comercio e Industria de Japón.

Declaraciones

"Saskatchewan está ayudando a liderar al mundo en tecnologías innovadoras que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta. La colaboración entre el International CCS Knowledge Centre y Japan CCS Co. pone de relieve el liderazgo global de Saskatchewan en la CCUS y el impacto que puede tener esta tecnología innovadora mucho más allá de nuestras fronteras".

- Scott Moe, primer ministro de Saskatchewan (Canadá)

"Estamos encantados de asociarnos con Japan CCS Co. para trabajar de manera coordinada para lograr un impacto en la reducción de las emisiones de carbono globales con la captura y el almacenamiento de carbono".

- Mike Monea, presidente y director ejecutivo del International CCS Knowledge Centre

"Es importante compartir experiencias y conocimientos para desarrollar la CCS como medida de mitigación global, y estamos felices de colaborar con el International CCS Knowledge Centre para ello".

- Shoichi Ishii, presidente de Japan CCS Co., Ltd.

Datos básicos

Japón y Canadá

La CCUS está identificada como una de las áreas de enfoque compartidas entre Japón y Canadá en su Memorando de Cooperación sobre colaboración en el campo de la energía, que se firmó en la Reunión Ministerial del G20 sobre Transiciones Energéticas y Medio Ambiente Global para un Crecimiento Sostenible, en junio de 2019, en Karuizawa (Japón).

Algunos ejemplos de iniciativas de CCUS de gran escala en Canadá son: la planta BD3 de CCS de SaskPower, el proyecto de Monitoreo y Almacenamiento de CO 2 Weyburn - Midale , el proyecto de almacenamiento de CO 2 Aquistore y la planta de CCS Quest.

- , el proyecto de almacenamiento de CO Aquistore y la planta de CCS Quest. Como se establece en el 5.º Plan Estratégico de Energía de Japón en relación con la CCUS, "la investigación y el desarrollo se llevarán a cabo con miras al uso práctico de la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de dióxido de carbono en torno a 2020 y con la debida consideración dada a la posible oportunidad de la comercialización de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono".

Enlaces

Cambio climático

Los niveles de concentración de CO 2 nunca han sido tan altos ni se han incrementado tan rápido como en la actualidad - Curva de Keeling : Registro diario del dióxido de carbono en la atmósfera (Scripps Institution of Oceanography, Universidad de California en San Diego ).

nunca han sido tan altos ni se han incrementado tan rápido como en la actualidad - Curva de : Registro diario del dióxido de carbono en la atmósfera (Scripps Institution of Oceanography, Universidad de en ). La CCS es considerada esencial en tres de las cuatro vías para mantener el calentamiento global dentro de 1.5 o C - Panel Intergubernamental del Cambio Climático: Calentamiento global de 1.5 grados Celsius.

C - Panel Intergubernamental del Cambio Climático: Calentamiento global de 1.5 grados Celsius. La mayor parte del mundo no puede cumplir los objetivos de emisiones sin la CCS y, para quienes pueden, el incremento medio en el costo de mitigación es de 138% - Panel Intergubernamental del Cambio Climático: IPCC AR5 2014.

CCUS/CCS

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): El Knowledge Centre, en operaciones desde 2016 bajo la dirección de una junta independiente, fue creado por BHP y SaskPower con el mandato de fomentar el entendimiento y el uso global de CCS a gran escala para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El Knowledge Centre proporciona los conocimientos para poner en práctica proyectos de CCS de gran envergadura, así como la optimización de la CCS mediante el aprendizaje esencial obtenido en la planta de CCS Boundary Dam 3 totalmente integrada y el estudio integral de CCS de segunda generación conocido como Estudio Shand. Para más información: https://ccsknowledge.com/.

Acerca de Japan CCS Co., Ltd.: Japan CCS Co., Ltd. (JCCS), acreditada por el gobierno japonés para demostrar un sistema de CCS de cadena completa en la Ciudad de Tomakomai, Hokkaido, fue fundada en mayo de 2008 cuando un grupo de grandes compañías con conocimientos y experiencia en sectores relacionados con la CCS --entre ellos, energía eléctrica, petróleo, exploración y desarrollo de gas y petróleo, y construcción de instalaciones-- unió fuerzas para responder a la demanda del gobierno japonés de desarrollo de tecnología de CCS como medida de oposición al calentamiento global. JCCS es una compañía única en el mundo creada y dedicada explícitamente al desarrollo de tecnología integrada de CCS. Para más información: https://www.japanccs.com/en/.

