Companjon est désigné comme le leader novateur de l'INSURTECH100 pour le secteur mondial de l'assurance

« Nous sommes honorés d'être désignés comme une entreprise INSURTECH100 parmi les insurtechs les plus innovantes du monde en 2021 », a déclaré Matthias Naumann, PDG de Companjon. « Le fait que notre modèle commercial, nos solutions de style de vie numérique et notre configuration technologique avancée soient reconnus comme les plus susceptibles de réussir dans le paysage de l'assurance prouve que les entreprises numériques doivent envisager de proposer des compléments d'assurance qui répondent aux besoins et aux désirs de leurs clients. En tirant parti de cette opportunité, ils alimenteront leurs écosystèmes, donneront du poids à leurs clients, se différencieront de la concurrence et développeront considérablement leurs activités. »