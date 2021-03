Compartilhando os mesmos valores de excelência e inovação da America's Cup, a Maison Mumm participará da 36ª edição apresentada pela Prada como parceira oficial de champanhe

Pela segunda vez em sua história, a Maison Mumm fez parceria com esta histórica e lendária corrida, um dos eventos esportivos mais prestigiados do mundo. Foi uma escolha evidente para a Maison uma vez que a America's Cup compartilha os mesmos valores sobre os quais foi fundada: um forte senso de tradição e a busca por excelência, desafios e inovação.

Realizada a cada quatro anos, a America's Cup é considerada o prêmio mais cobiçado do iatismo. As equipes competem pelo troféu mais antigo no esporte internacional, e o campeão estabelece as regras, incluindo a escolha do formato de barco e de corrida. Cada iate representa design e tecnologia inovadores, e esta edição contará com veleiros AC75, um monocasco radical de 75 pés de comprimento sem quilha, que voa sobre hidrofólios em velocidades de até 50 nós.

Há muito tempo ligada aos esportes de vela, a Maison Mumm é atraída por empreendimentos, incluindo inovações tecnológicas, e encontrou na America's Cup o mesmo espírito pioneiro que a define desde sua fundação em 1827. A Maison cultiva sua capacidade de inovar, melhorando continuamente a qualidade de seus vinhos. Esta filosofia de excelência é melhor representada pelo lema do fundador, Georges Hermann Mumm: "Apenas o melhor".

Para a 36ª America's Cup, a Maison Mumm criou uma edição limitada de seu icônico Mumm Grand Cordon cuvée. Esse champanhe é a epítome do estilo exclusivo da Maison, uma vez que expressa todas as nuances da uva Pinot Noir da região de Champagne, na França. As uvas são provenientes de mais de 100 crus para criar um vinho ousado e rico que equilibra sutilmente o poder e a estrutura da variedade Pinot Noir com a elegância e a mineralidade da uva Chardonnay e os tons frutados da Meunier. Seja brindando às conquistas ou marcando um novo começo, a riqueza aromática e o intenso frescor do Mumm Grand Cordon evocam os momentos mais inesquecíveis da vida.

Esta cuvée emblemática, superada apenas pela intensidade da competição da America's Cup, pode ser apreciada no Mumm Yacht Club. Situado no centro da America's Cup Race Village, o bar feito sob medida oferece um local privilegiado para assistir à prova e aproveitar o sol, tudo isso saboreando uma taça de champanhe Mumm.

SOBRE A MAISON MUMM

A Mumm faz parte da Martell Mumm Perrier-Jouët, a prestigiada empresa de conhaque e champanhe da Pernod Ricard, o n°2 do mundo no setor de vinhos e destilados. Com sua tradição marcante datada de 1827, a Mumm é a principal Maison internacional de champanhe da França e a terceira do mundo*. O Mumm Grand Cordon homenageia a icônica faixa vermelha – recortada no vidro como parte de uma série de inovações. A garrafa revolucionária é o exemplo perfeito do espírito da Maison associado a desafios audaciosos e empreendimentos inovadores.

* IWSR 2016

