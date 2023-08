Competent Boards™ lance un service d'apprentissage par abonnement pour maintenir la conformité des conseils d'administration et des dirigeants

Plateforme d'apprentissage SAAS innovante pour les entreprises axées sur la création de valeur commerciale par le biais de compétences en matière d'ESG, de climat et de biodiversité.

TORONTO, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Competent Boards, précurseur et premier fournisseur de programmes de formation sur le développement durable, l'ESG, le climat et la biodiversité au sein des entreprises, a lancé un service d'abonnement innovant visant à aider les conseils d'administration à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires en matière de divulgation et à s'adapter à un paysage commercial en constante évolution.

Competent Boards logo

Ce service donne accès à 18 programmes de perfectionnement sur des sujets essentiels et actuels liés au leadership, avec des rapports trimestriels sur l'état de la formation, afin que les conseils d'administration restent compétents, concentrés sur la création de valeur et aptes à remplir leur mission. Le service est évolutif et flexible, de sorte que les conseils d'administration et les chefs d'entreprise peuvent adapter leur formation à leurs besoins, ce qui renforce leur crédibilité et leur réputation.

Suite à la publication en 2023 des normes IFRS S1 (informations générales) et S2 (informations sur le climat), les membres des conseils d'administration et les dirigeants sont confrontés à un nouveau défi : acquérir des compétences en matière de développement durable et de climat, et en rendre compte. Des régulateurs tels que la Commission européenne ont publié des normes similaires, et la SEC américaine devrait faire de même prochainement. Cette évolution a accéléré le besoin d'une formation claire et pragmatique pour les directeurs et les cadres, qui soit à jour et apporte une valeur transparente et tangible à toutes les facettes de l'entreprise.

« La direction doit désormais divulguer les capacités du conseil d'administration à superviser les risques et les opportunités liés au développement durable et au climat, sous peine de subir des conséquences ayant un impact sur leur réputation et leur viabilité, a déclaré Helle Bank Jorgensen, PDG de Competent Boards. Les conseils d'administration doivent s'assurer qu'eux-mêmes et la direction disposent des compétences, des aptitudes et des capacités nécessaires pour créer de la valeur à long terme face aux perturbations et à l'incertitude. Nous avons formé des administrateurs dans plus de 50 pays afin qu'ils soient prêts non seulement à relever les défis, mais aussi à saisir les opportunités. »

Disponible sur une plateforme SAAS, ce nouveau service d'abonnement permet aux dirigeants de se perfectionner rapidement afin d'être en conformité et d'avoir les connaissances nécessaires pour assurer la surveillance et la prévoyance sur des questions allant du climat aux droits de l'homme, en passant par l'IA, la cybersécurité et bien plus.

Les directeurs et les gestionnaires du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, de Moody's Analytics, de General Electric, d'Exportation et développement Canada, d'Azure Power et d'autres ont travaillé avec Competent Boards pour s'assurer qu'ils sont prêts à répondre aux exigences en matière de compétences en développement durable.

À propos de Competent Boards

Competent Boards™ est le fournisseur original de programmes de formation en ligne sur l'environnement, le social, la gouvernance (ESG) et le climat pour les administrateurs de conseils d'administration, les hauts dirigeants d'entreprises et les investisseurs à travers le monde. Plus de 180 des meilleurs membres de conseils d'administration, cadres supérieurs, investisseurs et autres experts du monde entier constituent le corps professoral qui dispense les programmes. Competent Boards a été fondé par Helle Bank Jorgensen, qui possède 30 ans d'expérience dans la transformation des risques ESG en opportunités commerciales innovantes et rentables. Elle est l'auteure de Stewards of the Future:A Guide for Competent Boards , best-seller sur Amazon, et membre du Nasdaq Center for Board Excellence's Sustainability & ESG Insights Council. Rendez-vous sur https://competentboards.com .

CONTACT : Nancy Wright, directrice générale des opérations, [email protected]

