Completando 22 anos, DATEN anuncia novo portfólio na área de Defesa e Segurança

Linha lançada terá como público principal as Forças Armadas e o setor privado de segurança

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A DATEN, empresa 100% brasileira e especializada na produção de equipamentos de informática, que está completando 22 anos no mercado de tecnologia, anuncia investimentos no segmento de segurança e defesa. A DATEN está lançando sua primeira linha de produtos e serviços focados em missão crítica, para uso em ambientes hostis e situações extremas. Com soluções completas, o portfólio é projetado para atender às demandas das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e Setor Privado de Segurança. O setor de defesa e segurança passa a ser um novo pilar de atuação da companhia.

A linha de produtos DATEN focada neste mercado destaca-se por sua durabilidade, resistência a quedas, capacidade de suportar uso em condições climáticas adversas e extremos combates. Cada dispositivo está sendo meticulosamente projetado e desenvolvido para enfrentar os desafios mais difíceis de missões críticas, garantindo que as operações sejam realizadas com segurança, confiabilidade e eficiência.

Com a expertise em tecnologia de ponta, a DATEN oferece soluções sob medida para as necessidades específicas de cada cliente. "Estamos muito felizes por ampliar nosso escopo de atuação e entrar definitivamente no mercado de defesa e segurança. Nossos dispositivos e serviços são especialmente adaptados para atender às demandas dos profissionais do setor para oferecer robustez e resistência, e suportar as condições adversas encontradas em operações diárias", diz Flávio Costa, Sócio-diretor da DATEN. Seja para aprimorar o equipamento das forças de defesa ou para implementar sistemas de segurança no setor privado, a DATEN tem a capacidade de atender a projetos de qualquer escala com eficiência e agilidade.

O primeiro dispositivo disponível para o mercado é o notebook DATEN X14T, que conta com alta performance e robustez. O notebook possui as certificações MIL-STD 810H e IP65, atestando sua alta confiabilidade. Desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o MIL-STD-810H é um padrão militar americano focado em testar o design, os limites de um equipamento e as condições que ele resistirá ao longo de sua vida útil. O notebook DATEN X14T passou por testes de temperatura (entre -21 e 60° C), de queda de até 122 cm, de chuva, de umidade, de altitude, de maresia e de vibração a 7,7 gs por eixo, e recebeu a certificação de alta confiabilidade do dispositivo. Já a certificação IP65 confirma que o notebook X14T é à prova de poeira e protegido contra jatos de água, atributos fundamentais para uso em ambientes secos, matas e outros locais críticos. Com uma estrutura resistente a choques e vibrações, o dispositivo da DATEN é projetado para se manter estável e operacional, mesmo em situações de condução em alta velocidade ou terrenos irregulares.

O notebook DATEN X14T oferece ampla mobilidade e robustez, e possui antena sem fio Wi-Fi 6 estrategicamente posicionada para uma conexão mais confiável em campo. O novo DATEN X14T é compatível com 5G e 4G, permitindo baixa latência para ações como videochamadas em qualquer lugar, além de poder vir equipado com NFC.

O dispositivo possui TPM 2.0 (Trusted Platform Module) para ampla segurança. O DATEN X14T tem suporte a Windows 11 e possui um módulo de reconhecimento de impressão digital integrado para identificar e efetuar rapidamente o desbloqueio, oferecendo um nível mais alto de proteção de segurança, garantindo total privacidade. Também suporta opções de I/O expansíveis e configuráveis, que podem ser adaptadas a mais dispositivos. O notebook possui duas baterias e capacidade de fornecer operação ininterrupta por até 24 horas com uma única bateria.

A linha de notebooks de segurança e defesa da DATEN oferece a mobilidade necessária para operações em campo sem sacrificar a potência e o desempenho. Projetados para resistir a condições adversas, esses notebooks são robustos e ideais para profissionais que atuam em ambientes desafiadores. "A tecnologia incorporada em nossos dispositivos é um diferencial. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes as ferramentas necessárias para tomarem decisões rápidas e estratégicas, mantendo-os um passo à frente dos desafios do cenário atual", afirma Augusto Pitanga, Diretor da Área de Defesa e Segurança Daten.

O DATEN X14T tem opções de memória de 8GB ou 16 GB e de capacidade de 256GB, 512GB ou 1TB. Ainda, é equipado processador Intel Core I5 de 11ª geração, que oferece velocidade, desempenho para multitarefas sem esforço. Já os gráficos Intel Iris Xe integrados garantem uma experiência visual rica em aplicativos de vídeo e reproduções nítidas de mapas, gráficos e esquemas. O bluetooth 5.1 permite velocidades de transferência mais altas. Com tela sensível ao toque Full HD de 14 polegadas, o notebook tem interface avançada e função estendida para atender a várias necessidades.

Além de dispositivos, a empresa também investe em serviços criados sob demanda para atender as especificidades de cada cliente deste setor. Por exemplo, a DATEN pode apoiar no desenvolvimento de software para uso em centros de controle da polícia para, por meio de Inteligência Artificial, realizar o monitoramento de câmeras, análise de dados em tempo real e suporte na tomada de decisões fundamentadas. Essa combinação de tecnologia de ponta garante que os clientes tenham acesso a informações críticas e inteligência acionável para enfrentar os desafios de segurança mais complexos. Com recursos avançados de segurança cibernética e criptografia, software desenvolvidos pela DATEN sob medida são capazes de garantir a proteção de dados sensíveis, essenciais para missões críticas.

Sobre a DATEN

Criada em 2001, a DATEN é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br.

