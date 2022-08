Complexo Comercial BRASIL 21 faz parceria com Mastercard para melhorar o acesso através da identidade digital

Uma experiência mais eficiente, simples e segura para milhares de lojistas, prestadores de serviços, hóspedes e visitantes

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard firmou parceria com o Complexo Comercial BRASIL 21, juntamente com a emissora de identidade digital IDP-BR e o canal de revenda de serviços de identidade digital IDC-BR, para aprimorar o acesso ao complexo por meio da identidade digital, garantindo maior segurança e privacidade aos lojistas e visitantes.

Melhorando o acesso com a identidade digital

O acesso seguro das pessoas a condomínios e complexos comerciais, com a garantia de que são quem dizem ser, tem sido um desafio permanente para gestores e administradores - principalmente quando se trata de locais polivalentes, onde diferentes tipos de usuários, como condôminos e funcionários, coexistem com prestadores de serviços, visitantes temporários, hóspedes de hotéis e participantes de eventos, como é o caso do Complexo Comercial BRASIL 21, na Capital Federal.

A identidade digital fornece uma maneira simples e segura de provar que você é quem diz ser, dando aos indivíduos mais controle e segurança, ao mesmo tempo em que permite que empresas e organizações forneçam serviços com perfeição, com menos atrito e mais confiança. A identidade digital é armazenada no dispositivo móvel do usuário e ele controla o uso de seus dados de identidade.

"Nosso foco é usar nosso conhecimento e tecnologia para aprimorar a segurança e a experiência", disse Leonardo Linares, Vice-Presidente Sênior do Centro de Soluções para Clientes da Mastercard Brasil. "Ao conectar o Complexo Comercial BRASIL 21 à rede global de identificação da Mastercard, estamos habilitando o compartilhamento rápido e seguro de credenciais de identidade verificadas para todos aqueles que moram e trabalham no complexo".

Com a identidade digital, os usuários poderão comprovar que são quem dizem ser e entrar nas instalações de forma rápida e segura, sem necessidade de passar por todo o processo de identificação na zona de recepção. Além disso, os visitantes poderão pré-agendar suas visitas ao complexo por meio de sua identidade digital e, ao chegarem ao local, poderão dirigir-se diretamente à catraca de controle de acesso, sem necessidade de quaisquer outros procedimentos.

"Buscamos constantemente novas técnicas e tecnologias que possam ser disponibilizadas aos moradores e visitantes e que tornem nossos processos mais simples, eficazes e seguros", afirma Fabiano de Abreu Cunha Campos, CEO do BRASIL 21. "Em menos de 30 segundos, lojistas e visitantes podem acessar o prédio sem esperar em filas e sem deixar cópias de documentos".

"Nas suas atividades diárias, as pessoas fornecem grandes quantidades de informações pessoais para inúmeras entidades e manipulam várias senhas, sem o devido controle de seus dados", disse Leonardo Alam da Costa, CEO do IDC-BR. "Com a identidade digital, os dados de identidade dos usuários são armazenados em seus dispositivos móveis, sob seu controle total". Carlos Alberto Collodoro, CEO da IDP-BR acrescentou: "Uma identidade digital reutilizável ajudará os lojistas e visitantes do complexo no combate a fraudes de identidade, garantindo uma experiência perfeita para todos".

Serviços de identidade digital da Mastercard

A atividade de identidade da Mastercard abrange iniciativas em todo o mundo nos setores de viagens, saúde, educação e telecomunicações, como a Optus e a Deakin University na Austrália, a Good Health Pass Collaborative, bem como parcerias com a International Chamber of Commerce, Microsoft e Samsung.

No Brasil, a Mastercard firmou parceria com o Amigo Edu e a IDwall para permitir que os alunos comprovem sua identidade de forma simples e segura antes de fazer exames online nas universidades. Além disso, 10.000 alunos do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) em Teresina (PI) se tornaram os primeiros universitários brasileiros a aderir à rede global Mastercard ID, que permite aos alunos criar sua própria identidade digital reutilizável que pode ser usada em diversos casos de uso e ambientes.

