Compliance da JBS realiza treinamentos com mais de 110 mil colaboradores em 2018

SÃO PAULO, 11 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Transparência, solidez e alcance. Esses foram os principais pilares da área de Compliance da JBS em 2018. Como resultado, mais de 110 mil colaboradores no Brasil passaram por treinamentos sobre o Código de Conduta e Ética da JBS. Para 2019, o principal objetivo é estender estes treinamentos para as demais operações nos outros países.

"Lançamos o programa 'Faça Sempre o Certo' em 2017 e ele foi o ponto de partida para todas as ações realizadas pela Companhia nos últimos dois anos. Temos alcançado resultados sólidos a partir de um processo robusto de comunicação, novos controles internos, treinamentos e medidas que reforçam e valorizam a atitude ética no dia a dia. Neste ano, planejamos evoluir no programa, o que inclui uma nova rodada de treinamentos sobre temas específicos do Código de forma mais detalhada, de acordo com cargos e áreas de risco", explica o diretor global de Compliance da JBS, Marcelo Proença.

Outro resultado importante para a Companhia em 2018 é a marca de um ano de lançamento do canal de denúncias Linha Ética JBS, em dezembro. O serviço, totalmente terceirizado, protege e garante o anonimato e atende tanto colaboradores quanto público externo da JBS no Brasil e em outros países onde a Companhia opera.

O canal funciona 24 horas por dia e sete dias por semana e já está disponível em 11 idiomas, considerando as operações recentemente adicionadas nos Estados Unidos, Austrália, Uruguai e Argentina.

"A partir das informações recebidas na Linha Ética JBS, a Companhia mapeia as situações mais recorrentes, traça diagnósticos de acordo com a realidade de cada unidade de negócio, além de desenvolver um plano de ação para evitar a reincidência de casos", complementa Proença.

Sobre a JBS

A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com cerca de 230 mil colaboradores, em 16 países. A Companhia possui um portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e pela inovação, como Friboi, Moy Park, Pilgrim's Pride, Primo, Seara, Swift, Gold'n Plump, entre outras, que atendem 275 mil clientes de mais de 190 nacionalidades em todo o mundo.

JBS

Diretoria de Comunicação Corporativa

+55 11 3144-4996 | 5364 | 7997

imprensa@jbs.com.br

FONTE JBS

SOURCE JBS