Compliance Solutions Strategies étend sa collaboration avec aosphere

Lancement de l'intégration des services de données de marché à la plate-forme de suivi des investissements

NEW YORK, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plate-forme RegTech de premier plan fournissant des solutions technologiques permettant aux entreprises de services financiers de répondre aux exigences obligatoires de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui une collaboration élargie avec aosphere LLP, une société affiliée à Allen & Overy LLP, avec l'intégration complète d'une gamme de services de données de marché offerts par aosphere dans la plate-forme de surveillance des investissements de CSS.

Pour se conformer pleinement aux obligations de divulgation de l'actionnariat, les gestionnaires d'investissement doivent avoir accès à des données de marché précises et actualisées couvrant divers domaines tels que les rachats d'entreprises, les seuils à l'initiative de l'émetteur (qui figurent généralement dans les statuts d'une société) et les données relatives aux interdictions temporaires de vente à découvert.

L'inclusion des services de données de marché pour la divulgation de l'actionnariat renforce la position de CSS en tant que fournisseur de solutions RegTech de classe mondiale pour les gestionnaires d'actifs institutionnels et les fonds spéculatifs, avec une plate-forme automatisée de surveillance des investissements qui associe de manière unique une expertise réglementaire interne inégalée à l'ensemble le plus complet de données juridiques du secteur et de données de marché connexes offert par aosphere.

« Notre collaboration stratégique avec aosphere s'appuie sur le capital intellectuel de notre propre équipe d'experts juridiques et réglementaires et améliore considérablement notre plate-forme mondiale de surveillance des investissements Investment Monitoring », a déclaré Doug Morgan, directeur général de CSS. « Tirer parti des capacités uniques d'aosphere, comme nous le faisons avec l'intégration des services de données de marché, continuera à aider le CSS à accélérer la livraison de nouvelles fonctionnalités de produits dans les années à venir. »

« Les services de données de marché que nous offrons constituent une solution robuste pour les clients qui cherchent à se conformer aux règles complexes de reporting réglementaire. L'obtention de données précises et rentables sur une base régulière est un défi important pour les clients et nous sommes heureux de travailler avec CSS pour offrir ce service à leurs clients. Nous savons à quel point il est important pour les clients d'être en mesure d'opérationnaliser le contenu légal et réglementaire dans des plates-formes telles que la plate-forme CSS Investment Monitoring et nous espérons que la possibilité d'utiliser ces données de marché sera un développement bienvenu pour les clients CS », a déclaré Clare Godson, directeur exécutif d'aosphere.

À propos de CSS :

CSS est un partenaire RegTech mondial de confiance qui rassemble de manière unique des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à naviguer de manière claire et stratégique dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité à l'échelle mondiale, notamment le reporting des fonds, le reporting des transactions, le suivi des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, avec une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record). La société sert actuellement plus de 600 clients dans le secteur des services financiers, notamment des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 côté achat et côté vente. CSS maintient une présence mondiale en Amérique du Nord et en Europe, avec des bureaux en contact avec la clientèle à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour plus d'informations sur CSS, veuillez consulter le site : www.cssregtech.com.

À propos d'aosphere LLP :

aosphere LLP, filiale d'Allen & Overy LLP, cabinet d'avocats international de premier plan, compte parmi ses clients une liste impressionnante de plus de 500 banques d'investissement, gestionnaires d'actifs et fonds de premier plan dans le monde. aosphere possède une expertise dans des domaines clés tels que la divulgation de l'actionnariat (y compris la vente à découvert), les restrictions commerciales transfrontalières, la confidentialité des données et les produits dérivés, afin de fournir des produits de souscription qui aident leurs clients à réduire les risques juridiques, réglementaires et opérationnels. www.aosphere.com

