Compliance Solutions Strategies lance une surveillance pré-négociation des limites de position

NEW YORK, le 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plateforme RegTech de premier plan fournissant des solutions axées sur la technologie qui permettent aux entreprises de services financiers de répondre aux exigences obligatoires de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de la première solution pré-négociation du marché pour la surveillance des limites de position.

Les gestionnaires d'actifs sont confrontés à des défis persistants en matière de suivi précis et opportun de leurs positions d'investissement, en raison de l'évolution constante des réglementations et de la complexité de la recherche des limites imposées par les bourses. La solution de suivi des limites de position de CSS automatise entièrement le suivi des limites imposées par les bourses et les régulateurs sur les contrats à terme, les options et autres instruments dérivés. La plateforme génère quotidiennement des limites de position et des niveaux de responsabilité sur plus de 50 bourses, outre les limites CFTC et MiFID II, en s'appuyant sur une technologie d'automatisation et une API qui s'intègre directement aux systèmes de gestion des ordres. Les capacités de suivi pré- et post-négociation des limites de position permettent aux gestionnaires d'actifs institutionnels et aux fonds spéculatifs d'élaborer des stratégies d'investissement prospectives avec une visibilité complète tout au long de la journée de négociation.

L'inclusion de contrôles pré-négociation pour les limites de position renforce la position de CSS en tant que fournisseur de solutions RegTech de classe mondiale pour le secteur de la gestion des investissements, avec une offre complète et globale de surveillance des investissements pour la conformité aux limites de position, aux seuils de divulgation aux actionnaires, aux réglementations sur les industries sensibles et aux exigences de données sur les actions en circulation des émetteurs.

« La surveillance des limites de position ne se fait traditionnellement qu'après la transaction ou via un système de gestion des ordres, qui n'est pas conçu pour surveiller ces limites en temps réel et ajuster les transactions avant l'exécution », a déclaré Ronan Brennan, Chief Product Officer de CSS. « Unique sur le marché, la solution Pre-Trade de CSS pour le suivi des limites de position permet aux front offices et aux gestionnaires de portefeuille de créer des ordres et de vérifier les transactions prévues par rapport aux limites pertinentes. La mise en œuvre de ces contrôles en temps réel permet à une entreprise de maximiser ses opportunités d'investissement tout en gardant une longueur d'avance sur les changements réglementaires et en atténuant les risques connexes. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire RegTech mondial de confiance qui rassemble de manière unique des solutions technologiques innovantes pour aider les entreprises de services financiers à naviguer de manière claire et stratégique dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. Le CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité à l'échelle mondiale, notamment le reporting des fonds, le reporting des transactions, le suivi des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, avec une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record). La société sert actuellement plus de 600 clients dans le secteur des services financiers, notamment des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 côté achat et côté vente. CSS maintient une présence mondiale en Amérique du Nord et en Europe, avec des bureaux en contact avec la clientèle à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour plus d'informations sur CSS, veuillez consulter le site : www.cssregtech.com .

