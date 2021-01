Compliance Solutions Strategies opgenomen in de REGTECH100

2021 is het tweede jaar op rij dat CSS bekroond wordt voor zijn innovatieve technologie en diensten voor het naleven van regelgeving

NEW YORK, 5 januari 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies ("CSS"), een toonaangevend RegTech-platform dat op technologie gebaseerde oplossingen biedt waarmee financiële dienstverleners aan de voor hen geldende vereisten kunnen voldoen, heeft vandaag aangekondigd dat het is opgenomen in de REGTECH100. De jaarlijkse lijst wordt samengesteld door het gespecialiseerde onderzoeksbureau RegTech Analyst en erkent de 100 meest innovatieve RegTech-bedrijven ter wereld met winnaars die door een panel van experts uit de industrie en analisten geselecteerd worden.

De lijst is voor 2021 bijgewerkt met daarin de volgende generatie leveranciers van oplossingen die de toekomst van naleving, risicobeheer en cyberbeveiliging vormgeven. De RegTech-industrie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, aangezien banken en andere financiële instellingen blijven worstelen met het onverbiddelijke tempo van veranderingen in de regelgeving in veel rechtsgebieden.

Door voor het tweede jaar op rij in de REGTECH100 te zijn opgenomen, sluit CSS een productief jaar af waarin het bedrijf voortvarend te werk is blijven gaan en toonaangevende oplossingen heeft geleverd met als hoogtepunten:

De overname van AMFINE, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor regelgevingsrapportage in Europa, om het eerste volledig end-to-end wereldwijde platform voor rapportage van beleggingsfondsen te creëren

De release van een centrale datamanagement-oplossing die het CSS-platform aanstuurt - het Regulatory Book of Record (RBOR)

De lancering van een nieuwe Transaction Reporting-module om onze klanten aan de buy-side in staat te stellen te voldoen aan de Securities Financing Transactions Regulation ("SFTR")

De toevoeging van een nieuwe module van CSS's Investment Monitoring-oplossing waarmee buitenlandse institutionele beleggers beperkingen kunnen beheren met betrekking tot Sensitive Industries in meer dan 90 jurisdicties.

De ontwikkeling van de eerste oplossing die de productie van formulier-CRS automatiseert om te voldoen aan nieuwe SEC-vereisten voor beleggingsadviseurs die hun diensten aan particuliere beleggers leveren

"We zijn enorm blij om opnieuw in de lijst met de meest innovatieve RegTech-bedrijven ter wereld te zijn opgenomen", aldus Doug Morgan, CEO van CSS. "CSS blijft zijn zakelijke veerkracht tonen door vermogensbeheerders, vermogensuitvoerders en verzekeraars te helpen bij het toepassen van benaderingen die strategischer zijn voor het beheer van de naleving door gebruik te maken van onze aparte combinatie van toonaangevende technologie voor het naleven van regelgeving, beheerde diensten en kennis op het gebied van regelgeving."

Over CSS:

CSS is een vertrouwde wereldwijde RegTech-partner die op unieke wijze innovatieve, op technologie gebaseerde oplossingen samenbrengt om financiële dienstverleners te ondersteunen bij het navigeren op een duidelijk en strategisch pad door de complexe en gefragmenteerde wereldwijde ruimte binnen de regelgeving. Onze oplossingen en diensten helpen bedrijven om wettelijke deadlines te halen en tegelijkertijd gegevens, activiteiten en technologie te optimaliseren voor de naleving van regelgeving. CSS bestrijkt een volledig scala aan wereldwijde nalevingsdisciplines, waaronder fondsrapportage, transactierapportage, investeringsmonitoring, nalevingsbeheer, nalevingsdiensten en beheerde services met een complementaire, gecentraliseerde benadering van het strategisch beheren van regelgevende gegevens, genaamd RBOR (Regulatory Book of Record). Het bedrijf bedient momenteel meer dan 600 softwareklanten in de financiële dienstverlening, waaronder hedgefondsen, traditionele vermogensbeheerders en fondsbeheerders, waaronder Tier 1 buy-side en sell-side instellingen. CSS is internationaal aanwezig in zowel Noord-Amerika als Europa met klantgerichte kantoren in New York, Londen, Dublin, Parijs, Amsterdam, Luxemburg en Stockholm. Kijk voor meer informatie over CSS op: www.cssregtech.com.

