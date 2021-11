Compre o gás de cozinha com desconto na Black Friday

SAO PAULO, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, realizará uma grande ação na data mais famosa de promoções do mundo: a Black Friday. Entre os dias 24 e 27 de novembro, a empresa dará R$ 30 de desconto no valor do botijão de gás para compras realizadas pelo app Ultragaz https://appultragaz.onelink.me/mv8K/b15361c4.

Cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas do botijão de 13 kg. Para usufruir do benefício, basta adicionar o produto com desconto no carrinho. A promoção é válida para as praças atendidas pelo aplicativo da marca, disponível para iOS e Android.

Para pedir é fácil:

Selecione o produto desejado e a quantidade Informe se quer pedir agora ou agendar Escolha a forma de pagamento Agora é só aguardar o botijão chegar até você.

Essa é mais uma iniciativa da Ultragaz com foco no consumidor final. Além da possibilidade de pedir botijões Ultragaz de forma ágil, sem sair de casa e com diversas formas de pagamento, o App permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma online. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site www.ultragaz.com.br.

FONTE Ultragaz

SOURCE Ultragaz