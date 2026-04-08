Comptant 10 millions d'utilisateurs et 1 million d'abonnés payants, Sondo AI termine en fanfare sa première année en redéfinissant la production de vidéos musicales

SINGAPOUR, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Moins d'un an après ses débuts, le 25 avril 2025, la plateforme de création de vidéos musicales alimentée par l'IA Sondo atteint une étape importante de son évolution en dépassant les dix millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus d'un million d'abonnés payants. Plus de quinze millions de vidéos musicales ont été créées sur la plateforme depuis son lancement.

AI-powered music video creation platform Sondo makes professional‑grade storytelling universally accessible. Speed Speed

Les vidéos musicales conventionnelles et les tournages de publicités nécessitent généralement une planification approfondie. Le repérage des lieux, la construction des cadres et des décors, la distribution artistique et un intense travail de postproduction sont autant de facteurs qui allongent les délais et gonflent les budgets bien au-delà de la valeur créative. Cette méthode est également rigide : une fois le tournage terminé, la résolution des problèmes liés au processus créatif nécessite généralement de nouvelles prises coûteuses. Par ailleurs, la précision de l'alignement audiovisuel exige toujours beaucoup de main-d'œuvre pour le montage manuel, ce qui rend difficile le maintien d'un flux émotionnel cohérent.

Sondo s'attaque directement à ces limites systémiques en proposant une série d'innovations fondées sur l'IA qui redéfinissent le flux de travail créatif de bout en bout. La plateforme analyse automatiquement les mélodies, les paroles et les indices émotionnels pour créer des scénarios et des mises en scène. Elle utilise également une synchronisation à la milliseconde, une technologie avancée de synchronisation labiale et une modélisation humaine de qualité cinématographique pour assurer la plus grande fluidité. Ce processus génère un cadre visuel de haute fidélité avec une rapidité et une précision sans précédent.

Entièrement automatisée, l'approche « Importation-Génération-Exportation » de Sondo AI élimine les obstacles qui limitaient auparavant l'accès à une production de qualité professionnelle. Après avoir chargé leur matériel sur la plateforme, les créateurs reçoivent en quelques minutes une vidéo musicale haute définition digne d'un studio, sans aucun montage manuel. La plateforme permet en outre une intervention créative en temps réel, en offrant des aperçus instantanés du rendu pour ajuster les intrigues, les effets et les transitions entre les scènes à mi-parcours. Ces outils réactifs garantissent un alignement étroit de chaque résultat final sur les exigences particulières de la direction artistique.

Au-delà de la création, Sondo soutient une communauté dynamique associée à l'application, ainsi qu'une distribution directe sur les principales plateformes sociales mondiales. Des outils intégrés de publication et de rentabilisation multiplateformes rationalisent le parcours de l'idée au public, contribuant ainsi à transformer le travail créatif en perspectives commerciales durables.

Sondo AI ouvre un nouveau chapitre dans la production visuelle basée sur la musique, en mettant à disposition un environnement tout en un pour la composition, la conception et le rendu cinématographique. En donnant aux créateurs, aux producteurs, aux artistes et aux marques les moyens de créer des visuels à fort impact à l'aide d'une simple action générative, la plateforme rend la narration de qualité professionnelle universellement accessible.

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À propos de Sondo AI

Sondo AI (www.sondo.ai) est une plateforme tout en un qui exploite l'IA avancée pour transformer des idées musicales en images cinématographiques de haute fidélité. Conçue pour les créateurs et les marques, la plateforme Sondo simplifie la production en rendant possible en un seul clic ce qui mobilisait autrefois toute une équipe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.youtube.com/@SondoAI.

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