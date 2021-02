Comscore bringt mit Predictive Audiences Cookie-freies Zielgruppen-Targeting im Connected TV (CTV) nach Europa

Comscore führt seine zum Patent angemeldete Predictive-Audiences-Lösung nach Großbritannien und Deutschland ein, mit den ersten europäischen CTV-Zuschauerzahlen der Branche

RESTON, Va., 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR) freut sich, die Erweiterung von Predictive Audiences anzukündigen - die branchenweit erste Cookie-freie, GDPR-konforme Targeting-Funktion, die es Werbetreibenden ermöglicht, Zielgruppen auf der Basis von detailliertem CTV-Zuschauerverhalten durch datenschutzfreundliche kontextbezogene Signale zu erreichen. Die neuen Funktionen werden zuerst in Großbritannien und Deutschland ausgerollt.

Comscore hat Cookie-freie CTV-Zuschauersegmente für Werbetreibende erstellt, die mit den einzigartigen Datenfähigkeiten des Unternehmens kompiliert wurden. Dazu gehören sein Opted-in-Digital-Panel, umfangreiche Verhaltensdaten, CTV-Werbe- und Zuschauerdaten sowie sein überlegener kontextueller Crawler. Diese Innovation ist die erste Cookie-freie Audience-Targeting-Lösung für CTV in Europa.

Nachdem Comscore im vergangenen Jahr die Einführung internationaler CTV-Messfähigkeiten in ausgewählten europäischen Märkten angekündigt hat, erweitert das Unternehmen nun das Angebot für seine Kunden.

Mit dieser Erweiterung werden Werbetreibende in der Lage sein, auf der Grundlage des CTV-Zuschauerverhaltens programmatisch und ohne Cookies über Desktop, Mobile und CTV hochbegehrte Zielgruppen zu erreichen. Durch diese zum Patent angemeldete Fähigkeit kann Comscore das CTV-Zuschauerverhalten in Großbritannien und Deutschland in kontextbezogene Signale übersetzen und damit die GDPR-freundlichen Lösungen der Branche zur Erreichung differenzierter CTV-Zielgruppen vorantreiben. Ab sofort haben Werbetreibende zusätzliche Optionen, um Werbeeinkäufe im linearen TV zu steigern und neue Zielgruppen in den Märkten Großbritannien und Deutschland zu erreichen. Weitere Märkte werden in Kürze bekannt gegeben. Die neue Predictive Audiences-Funktionen von Comscore basieren auf dem Verhalten von CTV-Zuschauern in Großbritannien und Deutschland.

„Comscore ist der führende Anbieter für die plattformübergreifende Publikums- und Werbemessung. Die nächste Mediengeneration ist im Kommen und wir freuen uns darauf, unseren einzigartigen CTV-Zuschauerdatenfähigkeiten zu nutzen, um unser Angebot zu erweitern", sagte Guido Fambach, EVP EMEA und APAC, Comscore. „Diese Lösungen bieten europäischen Werbetreibenden und Agenturen eine Möglichkeit, eine Lücke zu schließen, die sie seit Jahren zu überwinden versucht haben."

„Die Medienlandschaft und die Konsummuster entwickeln sich rasant weiter und die Notwendigkeit für Werbetreibende, differenzierte Zielgruppen in Europa zu erreichen, ist mit der Einführung der GDPR nicht geringer geworden", sagt Rachel Gantz, General Manager, Activation Solutions, Comscore. „Comscore freut sich, mit diesen branchenführenden Fähigkeiten das Zielgruppen-Targeting zurück nach Europa zu bringen und unübertroffene kontextuelle Fähigkeiten zu bieten."

Die Erweiterung von Predictive Audiences ist die jüngste Erweiterung von Comscores Cookie-freien Lösungen innerhalb der Comscore Activation Suite, die Werbetreibenden hilft, spezifische demografische und verhaltensbezogene Zielgruppen in markensicheren, relevanten Kontexten über Desktop, Mobile und Connected TV zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.comscore.com/Products/Activation oder kontaktieren Sie uns noch heute.

Informationen zu Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien. Basierend auf Präzision und Innovation bietet Comscore einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren um es Medieneinkäufern- und Verkäufern zu ermöglichen, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar zu quantifizieren, damit diese Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können Als führender Anbieter von Digital- und Set-Top-Box-Zielgruppen und Werbung in großem Maßstab, ist Comscore die aufstrebende Drittanbieter-Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen.

