Comscore et Dailymotion prolongent leur coopération de longue date

RESTON, Virginie, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ : SCOR), un partenaire fiable pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes, a annoncé aujourd'hui un accord de renouvellement à long terme avec Dailymotion, la plateforme mondiale de streaming vidéo. Selon les termes de l'accord, Comscore continuera à fournir des mesures numériques de l'ensemble de l'empreinte internationale de Dailymotion dans près de 20 pays.

Ce nouvel accord prolonge la relation entre les deux plateformes qui a débuté en 2007. En plus des données syndiquées, Comscore fournira à Dailymotion des chiffres mensuels d'audience mondiale multiplateforme, ce qui, grâce aux algorithmes exclusifs de Comscore, permettra à Dailymotion de connaître et de rentabiliser son audience totale mondiale.

« Comscore est la référence en matière de mesure d'audience et de publicité sur l'ensemble des plateformes. Alors que nous entrons dans la nouvelle génération de médias, nous sommes heureux de poursuivre et de renforcer notre partenariat de longue date avec Dailymotion. Nous demeurons dans une position unique pour exploiter nos précieuses données en partenariat avec des acteurs clés afin de créer une offre de mesure inégalée, sur l'ensemble des plateformes et dans le monde entier », a déclaré Carol Hinnant, Chief Revenue Officer chez Comscore.

« Au cours des quatorze dernières années, Comscore a été un partenaire important et nous sommes heureux de consolider notre relation à long terme avec eux. Exploiter les informations de Comscore pour mesurer précisément les profils et les comportements de nos publics à travers le monde nous permet de connaître encore mieux notre public. Ces informations sont extrêmement précieuses si nous souhaitons continuer à répondre parfaitement aux besoins de ciblage de nos clients », a déclaré Bïchoi Bastha, Chief Revenue and Business Officer de Dailymotion.

À propos de Comscore

Comscore (Nasdaq : SCOR) est un partenaire fiable pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes. Grâce à une empreinte de données qui combine des renseignements concernant le numérique, la télévision linéaire, l'OTT et les entrées en salles de cinéma avec des informations avancées sur l'audience, Comscore permet aux acheteurs et aux vendeurs de médias de quantifier les comportements multi-écrans et de prendre des décisions commerciales en toute confiance. Leader reconnu dans la mesure des audiences numériques et télévisuelles et de la publicité à grande échelle, Comscore est la source tierce de confiance du secteur pour une mesure multiplateforme fiable et complète.

