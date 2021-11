Comscore kooperiert mit Xandr, um CTV-Publikums-Targeting ohne Cookies in Großbritannien und EMEA zu ermöglichen

Die zum Patent angemeldete Predictive Audiences-Lösung von Comscore ist jetzt für Werbetreibende, Agenturen und Publisher in UK und EMEA über Xandr Curate verfügbar

RESTON, Virginia, 23. November 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR) freut sich, bekannt geben zu können, dass seine Kunden in Großbritannien und der EMEA-Region ab sofort Zugang zu Comscore Predictive Audiences haben - der branchenweit ersten Cookie-freien, datenschutzfreundlichen Audience-Targeting-Lösung, die es Werbetreibenden ermöglicht, Zielgruppen auf der Grundlage von granularem Verhalten durch datenschutzfreundliche, KI-gesteuerte kontextbezogene Signale zu erreichen - und zwar über Xandr Curate, ein Produkt von Xandr, dem Unternehmen für fortschrittliche Werbung von AT&T.

Diese Allianz macht Comscore Predictive Audiences nun für die EMEA-Region in allen führenden Demand Side Platforms (DSPs) verfügbar. Predictive Audiences ermöglicht es Marken, auf der Grundlage ihres Medienkonsums und ihres Einkaufsverhaltens programmatisch und ohne Cookies über Desktop-, Mobil- und CTV-Kanäle eine sehr begehrte Zielgruppe zu erreichen. Durch seine zum Patent angemeldete Predictive Audiences-Funktion ist Comscore in der Lage, einen Crosswalk zwischen deterministischem Publikumsverhalten und kontextbezogenen Signalen zu erstellen, was zu einer DSGVO-freundlichen Targeting-Lösung führt, die Kampagnen-KPIs in großem Umfang erfüllt.

Mit der Integration von Comscores Predictive Audiences in Xandr Curate, der Selbstbedienungsplattform, die den programmatischen Verkauf von kuratiertem Inventar über Deals in allen führenden DSPs auf Knopfdruck ermöglicht, ist es jetzt noch einfacher, Echtzeit-Publikum auf allen Bildschirmen in großem Umfang zu finden.

„Wir bei Comscore arbeiten ständig an Innovationen und Erweiterungen, um an der Spitze der Branchentrends zu bleiben und unsere Kunden in die Lage zu versetzen, in einem komplexen, sich ständig verändernden Marktplatz erfolgreich zu sein", sagte Rachel Gantz, Geschäftsführerin, Activation Solutions, Comscore. „Die EMEA-Regionen und vor allem Großbritannien haben nach DSGVO-freundlichen Lösungen gerufen, die dennoch das Next-Gen-Publikums-Targeting in großem Umfang auf CTV ermöglichen. Wir freuen uns, mit Xandr zusammenzuarbeiten, um dies für Werbetreibende in Großbritannien und EMEA zu erreichen."

„Wir freuen uns, Comscore Predictive Audiences über Xandr Curate für die EMEA-Region anbieten zu können und unseren Kunden den Zugang zu branchenführenden und DSGVO-konformen Audience-Targeting-Lösungen zu ermöglichen, um eine optimale Leistung für ihre Cross-Screen-Werbekampagnen sicherzustellen", so James Bird, stellvertretender Direktor, Produktmanagement, Xandr. „Predictive Audiences von Comscore wird uns dabei helfen, unsere Kunden noch besser in die Lage zu versetzen, Echtzeit-Zielgruppen auf allen Bildschirmen zu finden."

Die Erweiterung des Predictive Audiences-Angebots stellt die jüngste Erweiterung der Cookie-freien Lösungen von Comscore innerhalb der Comscore Activation Suite dar, die Werbetreibenden hilft, bestimmte demografische und verhaltensbezogene Zielgruppen in markensicheren, relevanten Kontexten über Desktop, Mobile und Connected TV zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.comscore.com/Products/Activation oder kontaktieren Sie uns noch heute.

Informationen zu Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien. Basierend auf Präzision und Innovation bietet Comscore einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren um es Medieneinkäufern- und Verkäufern zu ermöglichen, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar zu quantifizieren, damit diese Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können. Als führender Anbieter von Digital- und Set-Top-Box-Zielgruppen und Werbung in großem Maßstab, ist Comscore die aufstrebende Drittanbieter-Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen.

Informationen zu Xandr

Xandr ist eine Geschäftseinheit von AT&T und betreibt einen globalen Marktplatz für Premium-Werbung. Unsere datengestützte Technologieplattform, die Xandr Invest und Xandr Monetize umfasst, optimiert die Investitionsrendite für Käufer und Verkäufer. Seit mehr als 143 Jahren setzt AT&T Daten und Technologien ein, um das Kundenerlebnis zu informieren und zu verbessern.

