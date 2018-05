comScore Offre Uno Spaccato dei Comportamenti Online che Influenzano l'Industria del Turismo in Europa; La Spesa Media per Individuo Aumenta di Anno in Anno

Il Regno Unito è in testa con il 94 per cento della popolazione digitale che visita siti di viaggio – la percentuale più alta in Europa. I numeri sono: 67 per cento in Francia, 69 per cento in Italia e 86 per cento in Spagna. Comparate col desktop, meno mobile app hanno raggiunto il mercato di massa, composto da app con più di un milione di visitatori unici: dodici app hanno raggiunto quella soglia, mentre cinquantuno sono i siti ad avercela fatta.

"Il "Report sull'Industria del Turismo in Europa" rivela che il raggiungimento dei mercati di massa sulle app sia una sfida," afferma Guido Fambach, senior vice president, EMEA per comScore. "I marketer nel settore del Turismo dovranno lavorare con diversi ruoli a seconda della piattaforma: reperimento di informazioni su mobile, transazioni su desktop."

Tra le tematiche toccate nel report:

Nel Gennaio dei 2018 la spesa di viaggi media su desktop è tra 350 e 460 euro per individuo, a seconda della nazione.

per individuo, a seconda della nazione. Alcune categorie di siti performano meglio in termini di attrazione degli heavy user del Turismo. Ad esempio, nel Regno Unito e in Germania i siti di info sul meteo sono rispettivamente 2.7 e 2.4 volte più inclini ad attrarre gli heavy user.

Per il download di una copia del report "L'Industria del Turismo in Europa" visita www.comscore.com/ita/eu-travel-report

Informazioni su comScore

comScore è la società di misurazione cross-piattaforma che rileva con precisione le audience, i brand e il comportamento dei consumatori in tutto il mondo.

comScore ha completato la fusione con Rentrak Corporation nel gennaio 2016 per dare vita al nuovo punto di riferimento per un mondo dinamico e cross-piattaforma. Costruiti con precisione e innovazione, i nostri dati non hanno eguali: combinano informazioni proprietarie sul mondo digitale, sulla TV e sull'industria cinematografica con un vasto set di dettagli demografici, in modo da quantificare su scala globale il comportamento multischermo dei consumatori. Tale approccio aiuta le aziende nel mondo dei media a monetizzare interamente le proprie audience, e i marketer a raggiungere queste audience nel modo più efficace. Con oltre 3200 clienti e una presenza globale in oltre 75 Paesi, comScore fornisce già oggi il futuro della misurazione. Attualmente le azioni di comScore sono quotate sul Mercato OTC (OTC:SCOR). Per maggiori informazioni su comScore, visita comScore.com.

