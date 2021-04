Comscore présente ses innovations en Italie

L'introduction de nouveaux produits et développements de solutions existantes en Italie marquent l'expansion de la suite de mesures sur l'un des marchés clés de Comscore

MILAN, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR), un partenaire fiable pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes, a encore une fois montré son engagement continu envers les innovations dans l'un de ses marchés clés, l'Italie. Suite à l'expansion de Predictive Audiences – la première solution de ciblage de l'industrie, sans cookie et conforme au RGPD – à plus de marchés européens, notamment l'Italie, le mois dernier, Comscore déploie désormais de nouveaux développements, qui s'inscrivent dans le sillage de sa suite de mesures.

La dernière amélioration apportée à la solution de mesure numérique de l'audience de Comscore augmente la granularité des rapports sur l'âge pour l'Italie dans Mobile Metrix et MMX Multi-Plan avec l'introduction de deux nouvelles cibles d'âge : 35 à 44 ans et 45 ans et plus. Les données démographiques élargies permettront aux éditeurs, aux annonceurs et aux agences de tirer parti de Comscore Mobile Metrix et de MMX Multi-Plan pour mieux segmenter les consommateurs en ligne, ce qui permettra de mieux comprendre comment les auditoires consomment en ligne et sur vidéo par le biais de PC, smartphones et tablettes.

Cette annonce fait suite à l'introduction de capacités de mesure de CTV au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, et d'autres pays suivront en 2021. Comscore poursuit ainsi, avec détermination, ses efforts pour renforcer son empreinte internationale et manifeste son implication en faveur de la mesure vidéo européenne.

« Le paysage médiatique et les modes de consommation évoluent rapidement. Pour relever les défis qui accompagnent cette évolution, chez Comscore, nous élargissons constamment nos capacités », a déclaré Joris Goossens, vice-président exécutif de la zone EMEA et de l'APAC chez Comscore. « Nous sommes ravis de proposer au marché italien nos dernières innovations et développements pour continuer d'offrir les meilleures mesures. »

« C'est avec enthousiasma que nous voyons arriver tant d'innovations sur le marché italien », a déclaré Fabrizio Angelini, PDG de Sensemakers. « L'introduction d'audiences prédictives, de nouveaux développements dans la suite de mesures existante et des plans d'améliorations supplémentaires dans un proche avenir, démontre la volonté de Comscore de fournir une véritable mesure cross-média à nos clients en Italie. »

