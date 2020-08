Comunicación del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos soberanos argentinos

NUEVA YORK, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos soberanos Argentinos confirma su apoyo a la reestructuración de deuda soberana anunciada por la República de Argentina el 4 agosto 2020.

El acuerdo en principio al que se ha llegado es el resultado de la participación conjunta y constructiva de todas las partes. La reestructuración propuesta proporcionará recursos adicionales a la Argentina para ayudar al gobierno afrontar los retos que el país enfrenta, basado en la provisión de alivio económico significativo que totaliza más de $37 mil millones en los próximos 9 años (2020-2028) y contribuyendo a la reapertura de los mercados de capitales. Además, el acuerdo prevé modificaciones al marco jurídico que reflejan algunas de las mejoras recientes a la documentación de los bonos soberanos.

Nuestro grupo está constituido por instituciones que han invertido en la Argentina en nombre de millones de individuos de todo el mundo que confían sus ahorros para su pension en nosotros. Somos fiduciarios ante nuestros clientes y buscamos resultados que benefician a todas las partes interesadas, incluyendo los países en los cuales invertimos. Visto así, y como inversores a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrece la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico sólido y crecimiento inclusivo en el mundo posterior a COVID-19.

Tenedores que han confirmado su apoyo hasta la fecha, aunque no de forma excluyente:

AllianceBernstein

Amundi Asset Management

Ashmore Investment Advisors Limited

Ashmore Investment Management Limited

Autonomy Capital (Jersey) L.P.

Ayres Investment Management LLP

BlackRock Financial Management, Inc. and its affiliates

BlueBay Asset Management LLP

Contrarian Capital Management L.L.C

Fidelity Management & Research Co.

Invesco Advisers, Inc.

T. Rowe Price Associates

Wellington Management Company LLC

Western Asset Management Company LLC

El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos es asesorado por White & Case LLP.

FUENTE White and Case LLP

