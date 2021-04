Comunicado ao mercado de Natura &Co: Arquivamento do Formulário 20F

SÃO PAULO, 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Natura &Co Holding S.A. ("Natura &Co") anuncia que seu Relatório Anual – Formulário 20-F ("20-F"), reportando suas informações financeiras e operacionais referentes a 2020, foi arquivado na Securities Exchange Comission dos Estados Unidos ("SEC"), e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 19 de abril de 2021.

Os documentos foram disponibilizados no website de Relações com Investidores: https://ri.naturaeco.com/.

Os acionistas de Natura &Co podem solicitar cópias impressas do Form 20-F, que contém as demonstrações financeiras auditadas completas, sem custos. As solicitações devem ser direcionadas para:

Departamento de Relações com Investidores Natura &Co

Avenida Alexandre Colares, No. 1188, Sala A17-Bloco A,

Parque Anhanguera, São Paulo, São Paulo 05106-000, Brazil

+55 (11) 4389-7881

[email protected]

São Paulo, 19 de abril de 2021.

Viviane Behar de Castro

Diretora de Relações com Investidores

