Comunicado ao Mercado: Itaú Unibanco anuncia novo Comitê Executivo

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Após anunciar que Milton Maluhy será o novo Diretor Presidente a partir de fevereiro de 2021, o Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú" ou "Companhia") comunicou hoje uma série de mudanças em seu Comitê Executivo.

A nova configuração tem como objetivo central aproximar ainda mais o Comitê Executivo dos negócios e, assim, simplificar a operação e modelo de gestão do Itaú, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão.

O novo Comitê será composto pelos seguintes executivos:

Alexandre Zancani será o responsável pelas áreas de Veículos, Crédito Imobiliário e Consórcio, Itaú Correspondente, Aquisição Digital de Clientes e pelas áreas de Crédito Pessoa Física e Recuperação do Varejo.

André Rodrigues será o responsável pelo Banco de Varejo (Itaú Agencias, Itaú Uniclass, Personnalité, Empresas, Franquias, Produtos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, Customer Relationship Management, Canais Digitais e User Experience), áreas de Seguros e Crédito Pessoa Jurídica.

André Sapoznik será o responsável pela nova estrutura de Pagamentos, englobando as áreas de Cartão de Crédito, Rede, iti e Cash Management. André seguirá responsável pelas áreas de Operações e Atendimento e passará a incorporar a área de Marketing do banco.

Carlos Constantini será o responsável pela WMS (Wealth Management and Services), que compreende as áreas de Asset Management, Funds of Funds, Private Global e vertical de Investimentos, Produtos de Investimentos e Investment Services and Operations.

Flavio Souza será o presidente do Itaú BBA, responsável pelas áreas de Commercial Banking e CIB (Corporate and Investment Bank), incluindo distribuição de renda fixa e renda variável, e Research, bem como pela área de crédito do Atacado.

Adicionalmente, será criada uma estrutura que englobará as áreas de Tesourarias, Produtos Ativos e Mesas Clientes, Macroeconomia, bem como as operações do banco na América do Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia). Anunciaremos em breve o responsável por essa estrutura.

Alexsandro Broedel será o CFO do banco, responsável pelas áreas de Finanças e Relações com Investidores, Ativos Imobiliários, bem como pelas áreas de Patrimônio, Compras e Ativos.

Leila Melo será a responsável pelas áreas do Jurídico, Ouvidoria, Comunicação Institucional, Relações Institucionais, Sustentabilidade e Relações Governamentais.

Matias Granata será o CRO, responsável pela área de Riscos de Mercado, Crédito e Operacional, Gestão de Capital, bem como pelas áreas de Segurança Corporativa, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Ricardo Guerra será o responsável pela área de Tecnologia.

Sergio Fajerman será o responsável pela área de Pessoas.

Candido Bracher seguirá na presidência até o dia 02 de fevereiro de 2021 e até lá fará com Milton Maluhy a transição de forma conjunta e estruturada.

