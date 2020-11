Comunicado ao Mercado - Itaú Unibanco compõe o Dow Jones Sustainability World Index 2020/2021

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi selecionado pela 21ª vez consecutiva para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) em sua edição 2020/2021. O Itaú Unibanco é o único banco latino-americano a participar da composição do índice desde sua criação em 1999.

O DJSI World é composto por empresas líderes globais em sustentabilidade, representando 13% das 2.500 maiores empresas do índice S&P Global BMI com melhor avaliação em fatores econômicos, ambientais e sociais de longo prazo. A nova carteira reúne 323 companhias de 30 países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania, representando 24 setores econômicos. Dessas companhias, apenas 7 são brasileiras.

O Itaú Unibanco, nesta edição, obteve a melhor avaliação nos quesitos Reporte Ambiental e Social, Mudanças Climáticas, Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico, Políticas e Medidas Anticrime e Inclusão Financeira.

Adicionalmente, o Itaú Unibanco foi selecionado para compor a carteira do Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index.

A participação no DJSI World reflete o compromisso de longo prazo do Itaú Unibanco com a conduta ética dos negócios, transparência e foco em performance sustentável. Esse compromisso ficou ainda mais evidente em 2020, com o lançamento de duas importantes iniciativas: Programa Todos pela Saúde e o Plano Amazônia.

