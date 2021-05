Comunicado de Prensa del Servicio Forestal: Decoraciones necesarias para el árbol de Navidad del Capitolio de EE. UU. 2021

Decoraciones necesarias para el árbol de Navidad del Capitolio de EE. UU. 2021

EUREKA, Calif., 25 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Cómo se decora un árbol de Navidad de 60 a 80 pies de altura y otros 130 árboles más pequeños? ¡Con muchos adornos y faldas de árboles!

Como una tradición de 51 años del Servicio Forestal de Estados Unidos, el Bosque Nacional Six Rivers proporcionará el Árbol de Navidad del Capitolio de los EE. UU. de este año 2021, que adornará el Jardín Oeste del Capitolio de los EE. UU. durante la temporada navideña.

"Six Rivers tiene la gran responsabilidad de elegir y donar el "Peoples Tree o Árbol del Pueblo" para la próxima temporada navideña", dijo Ted McArthur, supervisor forestal. "Qué mejor manera de mostrar la singularidad y la belleza de nuestro gran estado que decorándolo con adornos y faldas de árboles hechos a mano por los californianos".

El árbol de West Lawn requerirá casi 4,000 adornos grandes. Además de esto, el bosque y las comunidades cercanas proporcionarán 130 árboles pequeños adicionales para iluminar las oficinas de la delegación del Congreso de California, así como el liderazgo en el Departamento de Agricultura de los EE. UU., El Departamento del Interior de los EE. UU., y el Servicio Forestal de EE. UU en todo Washington, DC, para la temporada navideña de 2021. Estos árboles requieren aproximadamente 11,000 adornos pequeños y 130 faldas de árboles.

Con la campaña: "Six Rivers, Many Peoples, One Tree" / Six Rivers, Muchos Pueblos, Un Árbol", todos los residentes de California están invitados a ayudar a mostrar la diversidad de la población y la ecología de California y su Costa Norte, así como su creatividad, haciendo adornos y faldones de árboles para el árbol de Navidad del Capitolio de los Estados Unidos y los árboles más pequeños. Además de capturar la diversidad de California, promovemos el uso de materiales reciclados, reciclables y naturales como parte de la celebración del 50 aniversario de Woodsy Owl, destacando su eslogan "Give a Hoot – Don't Pollute / Sé responsable y no contamines".

Para ver ejemplos de adornos y faldones de árboles visita: www.uscapitolchristmastree.com

Los siguientes son requisitos para que participes con tus adornos y faldas de árboles:

Adornos para el árbol de Navidad: De 9 a 12 pulgadas, coloridos, reflectantes y resistentes a la intemperie para resistir las condiciones climáticas, tales como el viento, la lluvia y la nieve. Necesitamos 4,000 de estos adornos.

Adornos para los 130 árboles pequeños: De 4 a 6 pulgadas, livianos y coloridos. La durabilidad no es problema, ya que estarán en interiores. Necesitamos 11,000 de estos adornos.

Faldas de árboles de 5 pies de diámetro: Es posible que las faldas de los árboles sean devueltas a sus creadores, sin embargo, no lo podemos garantizar. Necesitamos 130 faldas.

Ni los adornos del árbol de Navidad del Capitolio de EE. UU. ni las faldas de los árboles pueden incluir logotipos, afiliaciones o símbolos políticos o religiosos, referencias a drogas o alcohol, ser divisivos u ofensivos. Los adornos no serán devueltos.

El plazo para entregar los adornos y las faldas de los árboles es el 1 de septiembre de 2021 y pueden enviarse por correo a: U.S. Capitol Christmas Tree, 1330 Bayshore Way, Eureka, CA 95501. Así mismo, las decoraciones pueden ser llevadas a los sitios de entrega que se mencionan en www.uscapitolchristmastree.com.

Para obtener información adicional sobre adornos o faldas de árboles para el árbol de Navidad del Capitolio de los EE. UU. y cómo participar, comuníquese con Maritza Guzman en [email protected] o (707) 672-3184.

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

Contacto de medios:

Samantha Reho – (707) 980-2380, [email protected]

www.fs.usda.gov/srnf

@SixRiversNF

FUENTE USDA Forest Service

SOURCE USDA Forest Service