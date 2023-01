COMUNICADO:Way of Life lanza un nuevo servicio de gestión de terceros

LONDRES, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Way of Life , una de las tres principales plataformas nacionales de construcción para alquiler (BTR, por sus siglas en inglés) que ofrece alquiler y gestión residencial a medida para la cartera de inversiones BTR de Long Harbour, lanza al mercado servicios de terceros.

Way of Life ha identificado un vacío en el mercado de BTR para los promotores que buscan una empresa de gestión orientada a la hostelería con capacidad de marketing y alquiler, además de la infraestructura digital para crear las mejores experiencias para los residentes.

Al comprender las necesidades de los residentes y crear edificios orientados a la comunidad, la plataforma digital de Way of Life es una de las primeras plataformas de BTR que ofrece una funcionalidad que automatiza completamente el recorrido del cliente. Esto incluye desde las visitas hasta las reservas, y garantiza que los clientes potenciales de calidad siempre se registren y sean objeto de seguimiento.

Con el apoyo de sistemas back-end a medida, un equipo de inteligencia de negocio en tiempo real, especialistas en automatización y un portal para clientes repleto de funciones, Way of Life cuenta con la mejor tecnología dentro del sector inmobiliario residencial para ayudar a promotores e inversores a generar el máximo valor de sus activos y cumplir sus ambiciones.

Desde su concepción en 2013, Way of Life ha gestionado más de 3.500 apartamentos y viviendas en el Reino Unido, lo que representa más de 850 millones de libras de activos BTR en emplazamientos de Londres, Manchester y las Midlands, en nombre de Long Harbour, la empresa especializada en inversión, desarrollo y gestión inmobiliaria.

Ahora, por primera vez, Way of Life presenta sus galardonados servicios completos de alquiler y gestión a promotores e inversores con ideas afines que creen que las personas, el diseño y la innovación están en el centro de todo lo que hacen.

Way of Life proporcionará asesoramiento clave durante las primeras fases de diseño del producto y estudio de viabilidad, y participará en todas las fases de gestión. La combinación de conocimientos y experiencia internos de Way of Life desempeñará un papel crucial en la configuración de las estrategias de gestión del activo.

Way of Life gestiona actualmente más de 1.000 viviendas en todo el Reino Unido, con una sólida cartera de más de 510 nuevas unidades en los próximos seis meses, incluidas otras tres promociones en Londres que se pondrán en marcha en 2025.

Acerca de Way of Life

Way of Life ofrece un servicio completo y moderno de alquiler de viviendas en Londres y en todo el Reino Unido. Está diseñado para sentar las bases para que los inquilinos creen un hogar, con alojamiento listo para mudarse, gestión de alquiler sin complicaciones y un equipo interno que se encarga de la facturación, los contratos y la administración general de la vida, sin necesidad de depósitos ni gastos de servicio.

Las residencias Way of Life se centran en un diseño, unas instalaciones y unos servicios de primera clase para hacer la vida más fácil y agradable, creando hogares más sanos y felices para sus residentes y sus vecinos.

Way of Life inauguró The Gessner a finales de 2021, al que seguirán una serie de nuevos edificios, incluidos tres más en Londres que se pondrán en marcha para 2024.

