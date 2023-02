COMUNIDAD ARTÍSTICA INVITA A "HÁBITAT PRESENTE. ARTE, TERRITORIO Y TECNODIVERSIDAD" QUE EXHIBIRÁ EN OAXACA LA CRISIS ECOLÓGICA EN EL PAÍS Y PRESENTARÁ PREGUNTAS PARA PENSARLA Y ENFRENTARLA

La exhibición se llevará a cabo del 24 de febrero al 25 de marzo de 2023 en "La Clínica", Macedonio Alcalá, 808..

Se busca entender la crisis que atraviesa desde lo local a lo global, por medio de distintas propuestas artísticas.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La ciudad de Oaxaca será sede del proyecto de arte contemporáneo "HÁBITAT PRESENTE. ARTE, TERRITORIO Y TECNODIVERSIDAD" que, a través de performance, instalación, fotografía, arte sonoro y diferentes actividades gratuitas para todo público, reflexionará sobre la presente emergencia medioambiental en México, al tiempo que buscará abrir diálogos alentadores.

La muestra promueve el conocimiento transdisciplinario, por lo que busca crear redes entre públicos, artistas, investigadores y activistas de diferentes edades, trayectorias y partes del mundo. Los artistas invitados son TRES + Media Lab MX, Bárbara Foulkes, Fernando Feria e Irizaida Navar, Bea Millón, Giovanni Fabián Guerrero, CYBORGRRRLS + JEQO, Miguel Cinta Robles y el colectivo de Lucía Hinojosa, Daniela Solís, Irene Trejo, Elena Solís y Paulina Grange. En cuanto a investigadores y activistas acompañarán Josefa Sánchez Contreras y Francisco de Parres Gómez.

La curaduría del proyecto es de Isabel Deheza Díaz de León (Ciudad de México), curadora y artista independiente interesada en los estudios sobre el cuerpo, la ecología, la ciudad y la crisis desde un enfoque tanto decolonial como feminista. Ahora investiga sobre la colectivización y su impacto al pensar el arte, el tiempo y el afecto.

El espacio de producción, experimentación y exhibición de arte contemporáneo, "El Recinto", gestiona y financia el proyecto. Mantienen un interés por trabajar con artistas de diferentes territorios y trayectorias, especialmente con propuestas jóvenes. Mantienen prácticas multidisciplinarias y se nutren de la complicidad desjerarquizada entre colaboradores.

"No es casualidad que esta exposición tenga lugar en Oaxaca, pues sus tierras y comunidades han sido testigos de impactos ambientales y despojos, así como de resistencias colectivas. Este contexto recuerda que para imaginar mundo no podemos mantenernos solo en lo teórico y debemos de reconocer los saberes no hegemónicos". Señaló Deheza Díaz de León.

"Me interesa promover reflexiones críticas, pero también esperanzadoras al pensar la presente crisis ecológica, pues limitarnos a solo ver los problemas e imaginar futuros puede caer en una abrumante parálisis. Es importante que nuestras energías estén en la acción presente, con una visión de largo plazo, pensando en clave comunal y cuidando lo que sostiene la vida.

Hemos notado que estos temas tienen muchas formas de ser abordados, y eso es un logro. No buscamos unificar una respuesta, sino enriquecer el diálogo a distintas voces. El público es clave para lograr esto. De ahí que tengamos especial interés en el programa público de la exposición. El objetivo es preguntarnos colectivamente por temas de importancia actual, como la defensa por el territorio, la idea de tecnología, la memoria o el ritual", añadió la curadora.

"HÁBITAT PRESENTE. ARTE, TERRITORIO Y TECNODIVERSIDAD" tendrá lugar del viernes 24 de febrero, al sábado 25 de marzo del 2023, en el espacio artístico "La Clínica" ubicado en Macedonio Alcalá 808, Ruta Independencia, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

