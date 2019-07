Con inversión multimillonaria, Henry Cárdenas, CEO y presidente de CMN, adquiere la Arena Bogotá, un incomparable espacio para eventos en vivo en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 23 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Henry Cárdenas, el empresario estadounidense, presidente y director ejecutivo de Cárdenas Marketing Network (CMN), y ahora director de Cárdenas Entertainment and Marketing Group (CEMG), regresa a su tierra natal, Colombia, a cumplir su sueño profesional de ser el propietario y operador de Arena Bogotá, un recinto techado que está destinado a convertirse en un emblemático espacio que alojará eventos de clase mundial.

La Arena Bogotá se construye actualmente en la calle 80, lo cual le permite al recinto servir de punto de destino para que la capital colombiana converja en una serie de eventos como por ejemplo espectáculos musicales en vivo, convenciones de negocios y eventos deportivos. La megaestructura, que con certeza se convertirá en un centro cultural y de entretenimiento de referencia obligada en la región, ocupa un terreno que supera 1,000,000 de pies cuadrados, y que al final comprenderá obras en más de 750,000 pies cuadrados como parte de la Arena y demás espacios para eventos.

La Arena Bogotá presentará muchas características de trascendencia, como la vanguardista estructura del techo, que no tiene ningún equivalente en Colombia. El techo tendrá 131 pies de altura y estará dotado de la mayor "estructura punto a punto" sin soporte del país, y posee la capacidad de sostener 110 toneladas, lo que significa que el recinto (a diferencia de otros) ofrecerá la posibilidad de habilitarse para incluso más elementos de producción y equipos de espectáculo, lo cual traerá como resultado los eventos mayores y visualmente más espectaculares de Colombia. Esta incomparable estructura de techo con certeza llevará la acústica y los sistemas de sonido a nuevas cotas, y permitirá que los asistentes vivan la experiencia de estar con su música e intérpretes favoritos en una forma completamente nueva.

La Arena Bogotá tendrá capacidad para 24,000 espectadores gracias a un diseño estratégico que está en función de los asistentes. Los artistas, los organizadores de eventos locales y los productores también agradecerán algunos detalles bien pensados como los espaciosos vestuarios y zonas de bastidores y un espacio de almacenamiento de más de 40,000 pies cuadrados, que permite la carga simultánea de más de 10 camiones (el espacio de carga y descarga mayor de su tipo en Latinoamérica). Dadas las décadas de experiencia de Cárdenas como organizador de eventos de música en vivo en todo el mundo, estas características se han diseñado para simplificar la logística y reducir al mínimo los costos para todos los involucrados.

"Me enorgullece poder convertirme en el embajador del entretenimiento en mi tierra natal, y poder darles la bienvenida a todos a la Arena Bogotá, que será la casa de todos los colombianos, empresarios y organizadores de eventos, artistas y eventos musicales en vivo, convenciones de negocios y eventos deportivos que nuestro país merece. Para el primer año de operaciones, tenemos previsto realizar entre 130 y 140 espectáculos, lo cual significa unos tres eventos por semana, que abarcarán eventos familiares, corporativos, de música en vivo, deportivos (por ejemplo, motocross, deportes olímpicos, fútbol sala, boxeo, voleibol, tenis, baloncesto, etc.), eGaming, desfiles y eventos de hípica, entre otros", expresó Cárdenas.

El diseño de Arena Bogotá se corresponde con su misión: proporcionarles a todos los espectadores una vista directa desde cualquier punto, con el objetivo de que los visitantes puedan disfrutar a plenitud la amplia gama de opciones de entretenimiento que ofrecerá Cárdenas.

Gracias a la Arena Bogotá, el público encontrará, por primera vez en Colombia, un recinto techado con una variedad distintiva de alimentos y bebidas, más de 2,500 plazas de estacionamiento y muchos baños para reducir las largas filas, entre otros beneficios atractivos, en comparación con otras salas deportivas de la región, lo cual crea un atractivo recinto para muchos artistas que siempre han querido presentarse en Colombia.

Según Cárdenas, no existe ningún recinto de Latinoamérica que se compare con la Arena Bogotá: "Hay algunas similitudes con Arena México, pero incluso así no hay ninguna que tenga las cualidades y la grandiosidad de la Arena Bogotá. Como manera de comparar el tamaño relativo, podemos referirnos a la AmericanAirlines Arena de Miami, con capacidad para 17,000 asientos, mientras que la Arena Bogotá tendrá 24,000. Este gran espacio nos da la flexibilidad para realizar eventos y espectáculos que de otro modo no pudiéramos realizar. En pocas palabras, la capacidad de la Arena Bogotá será tres veces mayor que cualquier otra sala deportiva de Latinoamérica".

Gracias a Cárdenas, la Arena Bogotá será el primer centro cultural y de entretenimiento que estará al servicio de la capital colombiana y que está diseñado para revolucionar la forma como los colombianos viven la experiencia del entretenimiento, la música, los deportes y el arte. "Ya era hora de que Colombia tuviera un edificio que pudiera ofrecer más y mejores espectáculos. En el segundo semestre de 2020, tendremos acceso a un recinto de ensueño para disfrutar espectáculos como Marc Anthony, Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam, Bad Bunny, Becky G, Silvestre Dangond, Wisin & Yandel, Ricardo Arjona, Maná y Romeo Santos, entre otros, con nuestra familia y amigos", agregó Cárdenas.

El tamaño de la Arena Bogotá les permitirá a las personas de todas las condiciones socioeconómicas asistir a eventos, lo cual democratizará el entretenimiento de alto nivel en el país. Además, y dada la vocación filantrópica de Cárdenas, un porcentaje de las utilidades de la Arena Bogotá se destinará a la Fundación Maestro Cares para los proyectos que apoya en Colombia. La Fundación Maestro Cares fue fundada en 2012 por Cárdenas y Marc Anthony con la misión de mejorar la calidad de vida de niños huérfanos y desfavorecidos en Latinoamérica y Estados Unidos. Hasta la fecha, en Colombia, esta fundación ha construido proyectos en Barranquilla y Cali, donde tiene un impacto directo sobre la vida de más de 1,500 niños, y planea ampliar su alcance a otras ciudades del país.

Además, debido a su excelente ubicación, la Arena Bogotá no está limitada por los toques de queda tempranos y posee la capacidad de que se pueden vender y consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones.

"Les estoy particularmente agradecido a Guillermo Rincón y a Jaime Sanabria por haberme permitido participar en este proyecto de recinto", concluyó Cárdenas.

Acerca de Cárdenas Marketing Network (CMN):

El empresario y filántropo Henry Cárdenas, pionero del entretenimiento y los deportes en Estados Unidos, fundó CMN en 2002. Lo que comenzó como una serie de pequeños eventos en iglesias y universidades en los años 70 ha crecido hasta convertirse en una empresa multimillonaria con un personal profesional de más de 60 personas en sus sedes de Chicago y Miami.

Desde el comienzo, Cárdenas advirtió el poder de un evento masivo y el llamado de las masas a favor de eventos que satisficieran las emociones y los sentidos.

En la actualidad, entre los artistas representados por CMN se encuentran Marc Anthony, Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam, Chayanne, Becky G, Sech y muchos otros.

Acerca de Cárdenas Entertainment and Marketing Group (CEMG):

Henry Cárdenas fundó CEMG en 2018 con el fin de darle vida a un proyecto por el que se apasiona: la Arena Bogotá. CEMG continuará impulsando la Arena Bogotá para cumplir su misión, que es crear un recinto de clase mundial como ningún otro en Latinoamérica.

Acerca del Centro Cultural y de Entretenimiento Arena Bogotá Calle 80:

El Centro Cultural y de Entretenimiento Arena Bogotá Calle 80 es el megaproyecto que construyen los empresarios Guillermo Rincón y Jaime Sanabria, donde los visitantes podrán disfrutar de una amplia gama de opciones de compras, entretenimiento familiar y gastronomía. Las instalaciones incluirán lugares para el relajamiento, senderos ecológicos y diferentes lugares para organizar eventos. La Arena Bogotá Calle 80 también estará dotada de un centro comercial, bares, salas de cine, Arena Imagine (un espacio concebido para niños), Arena Market, Happy People (un club familiar que tendrá patinaje sobre hielo, bolera, piscina, gimnasio, billares, barbería y salón de belleza), Arena Fest y Arena Bogotá.

