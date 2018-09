Con más de 50 restaurantes, el Emaar Hospitality Group ofrece a los viajeros de todo el mundo el verdadero sabor de la cocina mundial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 26 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- El Emaar Hospitality Group, una empresa de Emaar Properties y Socio Oficial de Hotelería y Hospitalidad de la Expo 2020 que se celebrará en Dubái, ofrece a los viajeros y conocedores de la buena vida de todo el mundo una degustación de la cocina mundial con más de 50 opciones excepcionales en sus hoteles y restaurantes.

Estas opciones se encuentran en los 14 hoteles que operan al amparo de las tres marcas hoteleras del Grupo: los lujosos y exclusivos Address Hotels + Resorts, los sofisticados Vida Hotels and Resorts y los modernos Rove Hotels, en Dubái y en Al Alamein Hotel que se encuentra en Egipto. Los viajeros de todo el mundo también pueden explorar las experiencias gastronómicas que se ofrecen en el Armani Hotel de Dubái y el Armani Hotel de Milán.

Desde cocina internacional hasta auténtica cocina japonesa y árabe tradicional, pasando por cocina de fusión, los restaurantes destacan por su excepcional ubicación. Los huéspedes pueden disfrutar de una exótica cocina en el Burj Khalifa, el ícono mundial, así como en los puntos de venta situados en el centro de Dubái con vistas a la Dubai Fountain. También pueden cenar en los retiros de golf o junto a la costa: cualquiera sea su elección disfrutarán con la riqueza de la oferta culinaria.

Explore el At.mosphere, Burj Khalifa, un restaurante de autor que ofrece cocina contemporánea desde su ubicación en el piso 122 del rascacielos Burj Khalifa; La Serre, que se destaca por su innovación culinaria y cocina francesa en el Vida Downtown; el Sean Connolly de la Ópera de Dubái, que señala el debut regional del chef Sean Connolly; Toko, ubicado en el Vida Downtown, para conocedores de la cocina japonesa y Katana, ambientado en el Address Downtown, que recrea los robatas y el sushi lounge del Sunset Strip de Los Ángeles. Los huéspedes tienen también una selección de opciones en el Dubai Polo & Equestrian Club, el Arabian Ranches Golf Club y el Dubai Marina Yacht Club.

Descubra la cocina argentina en Asado, ubicado en el Palace Downtown; los sabores Nezesaussi en el Manzil Downtown y el Address Dubai Marina; las delicias mediterráneas en el Nineteen del Address Montgomerie y los platos internacionales en los restaurantes The Daily en los Rove Hotels. No se pierda el Lounge y The Restaurant en el Address Boulevard y el Address Downtown, mientras que para disfrutar de las delicias tailandesas le sugerimos que vaya al Thiptara del Palace Downtown.

Olivier Harnisch, director ejecutivo del Emaar Hospitality Group, manifestó: "Nuestros restaurantes, ubicados en lugares exóticos y dirigidos por profesionales experimentados, se especializan en presentar sabores culinarios excepcionales. Nuestros huéspedes serán consentidos por su elección y destacarán nuestras competencias en la operación de restaurantes".

