Con más de $40,000 en fondos para becas otorgados en 2021, National Latina Business Women Association Inland Empire Institute, en el interior del sur del California, está a punto de transformar la región con programas de asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

Durante el año, el programa contó con alrededor de 500 participantes que intervinieron de manera virtual y presencial. Se entregaron 55 becas y 195 empresarios recibieron asistencia técnica. En asociación con UCRExtension, ofrecimos un programa Micro MBA, el programa Procurement Business Matchmaking se lanzó en la Latina BizCon™ 2021 en alianza con So Cal Edison, So Cal Gas, Metropolitan Water District, California Department of General Services, Kaiser Permanente, Riverside Community College District, Charter Communications y Wells Fargo, lo que dio como resultado 58 conexiones únicas entre compradores corporativos y empresarios locales. Se lanzó la segunda fase de IE Latinas en el estudio de negocios, y 30 empresarios recibieron capacitación para completar su certificación de pequeñas empresas.