Con su colaboración con Ambush, Moët & Chandon da un paso adelante por la vanguardia creativa y la responsabilidad ambiental

La artista seleccionada para esta colaboración es Yoon Ahn, directora creativa de su propia marca, Ambush, y diseñadora en jefe de la colección de joyería de Dior Homme, Yoon Ahn creció en Estados Unidos en el seno de una familia de origen coreano, si bien ha construido su marca y su carrera desde Tokio. Creadora de piezas icónicas como el dije "POW!" popularizado por Kanye West y el reproductor musical –que funciona también como accesorio de moda– PLAYBUTTON para Louis Vuitton, Ahn se ha inspirado del streetwear, la cultura pop y la estética unisex no sólo para su propia línea sino para proyectos específicos con firmas como Beats by Dre, BVLGARI, Colette, Converse, Dr. Martens, Nike, Off-White y Reebok. Finalista del Premio LVMH para Jóvenes Diseñadores de Moda en 2017, en 2015 debutó en la lista de las 500 personas más influyentes en la industria de la moda de la plataforma Business of Fashion.

Yoon Ahn ha recibido carta blanca por parte de Moët & Chandon para reimaginar el lujo de sus etiquetas Impérial y Nectar Impérial Rosé en clave no de extravagancia sino de modernidad, sencillez y contraste. Inspirada por la consigna Dar un paso adelante que conecta el legado de la casa con el espíritu de vanguardia por medio de la colaboración con artistas creativos de talento, y sabedora de que el futuro es de quienes dan un paso adelante, Yoon Ahn toma la botella de Moët Impérial como un lienzo en blanco para crear una ventana al futuro, abierta a quienes se atreven a osar lo nuevo. Es, además, la primera mujer, y la primera persona de ascendencia asiática, en conceptualizar una etiqueta para la casa.

La edición limitada contempla una cantidad reducida, cuya distribución comenzará a hacerse en línea a principios de marzo a través de la plataforma comercial de La Europea, para después ampliarse a tiendas selectas de esa misma cadena, así como de El Palacio de Hierro, City Market, Sautto, Vinos América y Vinoteca, con cobertura en plazas claves de la república mexicana. Asimismo, será habilitada una instalación Ambush en honor a la colaboración entre Moët & Chandon y Yoon Ahn en la nueva tienda de Mykita –la firma berlinesa cuyos armazones ópticos de factura artesanal han devenido un referente global de lujo– en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ahí, mientras conocen la colección Ambush x Mykita, resultado de la colaboración entre estas dos firmas, clientes selectos podrán conocer más sobre el portafolios de Moët & Chandon, así como del proceso creativo de la artista y los particulares de la colaboración.

En el rubro de la sustentabilidad, las credenciales de la firma son prueba de un compromiso sólido y creciente con la protección del medio ambiente. Empresa líder en vinicultura sustentable, Moët & Chandon emplea energía 100 por ciento verde, recicla el 99.7 por ciento de sus desechos y mantiene un compromiso con una agricultura plenamente libre de herbicidas para 2021. La naturaleza, pues, le es preciosa.

Adicionalmente, esta colaboración con Yoon Ahn refrenda el compromiso de la casa con la noción de generosidad, al ser donado un porcentaje de sus utilidades globales al World Land Trust, organización dedicada a la conservación de los hábitats amenazados de mayor relevancia biológica en todo el mundo, y concretamente a los bosques de la región ecuatoriana del Chocó – una de las más biodiversas del planeta, pero de la que sólo sobrevive un 2 por ciento, en el que habita un 10 por ciento de las especies en extinción del mundo– y de su Reserva Río Canandé, creada con la intención de proteger esa flora y esa fauna y donde en 2019 fueron descubiertas cinco nuevas especies: tres animales y dos vegetales.

Con esta iniciativa, Moët & Chandon refrenda la idea que ha marcado su devenir desde 1743 –que la grandeza humana sólo tiene una dirección: hacia delante–, así como la pregunta que ha orientado su actuación a lo largo de más de dos siglos: ¿cuál es tu siguiente paso? Sea cual sea, Dar un paso adelante será la consigna que los guíe hacia un porvenir en que seguiremos rompiendo barreras con el mismo espíritu pionero.

