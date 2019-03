Conceito de área de lavanderia inteligente da Haier cria nova tendência na indústria das máquinas de lavar

O novo conceito de espaço de lavanderia inteligente foi desenvolvido em torno de dois cenários de limpeza doméstica – a área ensolarada da lavanderia e o armário inteligente. Dentro do espaço inovador, a Haier converge muitos produtos e tecnologias inéditos, a exemplo da máquina de lavar com sistema impeller e sem tonel externo, a geração 3.0 da máquina de lavar com tambor, Haier Crystal, e a máquina para lavagens delicadas e cuidados com tecidos, Casarte Fusion, bem como espelhos inteligentes, junto com máquinas automáticas de dobrar e de passar, para integrar uma experiência completa e divertida de lavagem e cuidados com as roupas.