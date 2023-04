Conceito 'pró-aging' ganha força no mercado de cuidados com a pele e reforça a importância do envelhecimento saudável

Pessoas a partir dos 30 anos estão cada vez mais propensas a assumirem o processo natural de envelhecimento da pele, mas de forma saudável

SÃO PAULO, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Não é incomum a preocupação em manter a pele com aparência sempre jovem e saudável, porém, com o passar do tempo, o público está assumindo, cada vez mais, uma posição de valorização da própria identidade e de suas características físicas,de acordo com a faixa etária.

Na indústria de cosméticos, por exemplo, essa corrente que vem ganhando força nos últimos anos está apoiada no conceito de "pró-aging", que consiste em manter os cuidados com a pele para poder enfrentar os sinais do tempo de maneira saudável e consciente.

A dermatologista Dra. Daniela Pimentel (CRM-SP- 112165), explica que a partir dos 30 anos, o nosso organismo já tem uma diminuição de colágeno pelo aumento da degradação e diminuição da sua produção, assim como, a diminuição de ácido hialurônico. Por isso, nessa fase é importante manter uma rotina de cuidados com a pele. "É nesse período que os primeiros sinais do envelhecimento começam a aparecer, tais como olheiras, alteração da qualidade da pele com poros mais aparentes, rugas e linhas finas e o surgimento da linha entre o canto do nariz e o canto da boca, conhecido como bigode chinês, por isso, é importante que as pessoas iniciem o skincare adequado para ajudar a minimizar ou prevenir esses sinais", complementa a médica.

Considerando o processo de envelhecimento do organismo, cerca de 20% está relacionado a fatores intrínsecos, ou seja, geneticamente programados, e os outros 80% estão relacionados aos fatores externos, como o estilo de vida, a quantidade de exposição solar, a qualidade do sono, o estresse, a prática de atividades físicas, a exposição à poluição, e o tabagismo1.

"O envelhecimento é um processo natural do ser humano e deve ser gerenciado. O nosso papel enquanto profissional de saúde precisa estar focado para conscientizar os pacientes de que suas escolhas por um estilo de vida saudável e cuidados específicos são fundamentais para manter a saúde e a beleza da pele" afirma Dra. Daniela Pimentel.

Referência no mercado de dermocosméticos, a marca Cetaphil reforça que é importante lembrar ainda que, para ter uma pele saudável e radiante é necessário acompanhamento com um profissional especializado para garantir que os produtos que estão sendo usados contêm componentes que atendam a necessidade específica de cada pessoa.

