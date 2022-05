Concepta Ingredients lança Programa Bio Abundância e reforça compromisso socioambiental com as florestas brasileiras

Os pilares do novo programa da unidade de negócio do Grupo Sabará estão centralizados em conectar, conservar, respeitar, incentivar e promover

SÃO PAULO, 30 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Unidade de negócio do Grupo Sabará especializada em soluções naturais e tecnológicas para diversos setores da indústria, a Concepta Ingredients acaba de lançar o Programa Bio Abundância, que reforça o seu compromisso em garantir a rastreabilidade completa de matérias-primas provenientes da Amazônia e de outros biomas brasileiros.

A iniciativa está baseada em cinco pilares: conectar pessoas em uma cadeia virtuosa de valor entre a riqueza da floresta e o mercado; conservar a floresta em pé; respeitar os povos e comunidades que nela habitam; incentivar o uso de ingredientes dos biomas brasileiros; e promover a inclusão socioeconômica e a redução da desigualdade social.

Pautado no engajamento de comunidades, cooperativas e associações fornecedoras de insumos, o Programa Bio Abundância surge em busca de potencializar uma ação que já é contínua na Concepta Ingredients. "Os ingredientes orgânicos que oferecemos estão apoiados na capacitação de famílias e na conservação em diferentes biomas do Brasil, contribuindo com a manutenção indireta de cerca de 1,5 milhão de hectares de floresta por meio da valorização de produtos florestais não madeireiros", explica Lilia Kawazoe, gerente comercial da unidade de negócio.

A executiva conta que a iniciativa envolve direta e indiretamente cerca de 2.800 famílias envolvidas na coleta e no processamento dos produtos, entre elas povos tradicionais, que encontram na atividade mais um motivo para permanecer em suas regiões de origem, possibilitando a geração de renda por meio dos insumos. "Os fornecedores também são abordados para o manejo sustentável das atividades extrativistas de substâncias naturais, valorizando cooperativas e comunidades tradicionais e contribuindo para a segurança dos biomas e territórios", acrescenta Lilia.

Grupo Sabará: agenda pautada na sustentabilidade

A atuação em prol da sustentabilidade e redução de impactos nocivos ao meio ambiente foi responsável por tornar o CEO do Grupo Sabará, Ulisses Matiolli Sabará, reconhecido como um Local SDG Pioneer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), durante a conferência de Líderes do Pacto Global em 2016. Atualmente, ele representa o ODS 15 - Vida Terrestre, por proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas da terra. A Concepta Ingredients, por sua vez, também tem todo seu trabalho alinhado aos valores defendidos pela ONU, principalmente aos ODS 15 - Vida Terrestre e 12 - Consumo e Produção Responsáveis.

"Para o Grupo Sabará, manter a Governança Ambiental, Social e Corporativa faz parte de sua estratégia de negócio, não é apenas uma abordagem de gestão. A empresa pratica em seus 65 anos de história a sustentabilidade e a conservação socioambiental em todos seus projetos, entendendo que as ações de hoje tornarão possível um planeta melhor para nós e nossos filhos no futuro", afirma Giovanna Cappellano, coordenadora da área de ESG do Grupo.

Sobre a Concepta Ingredients

A Concepta Ingredients faz parte do Grupo Sabará e é especializada em soluções naturais e tecnológicas desenvolvidas de acordo com o Programa Bio Abundância. A partir de um trabalho baseado em inovação e pesquisa, a empresa oferece ingredientes orgânicos, apoiados na capacitação de famílias e conservação indireta de áreas de diferentes biomas do Brasil. O seu vasto portfólio possui insumos tecnológicos de parceiros internacionais e ingredientes provenientes da biodiversidade brasileira para atender às mais específicas demandas das indústrias em que está presente.

Sobre o Grupo Sabará

O Grupo Sabará, com mais de 65 anos de história, é genuinamente brasileiro e reconhecido pela sua capacidade de inovação e adaptação. Há três gerações, o Grupo supera desafios e se destaca nos seus mercados de atuação. Seu compromisso com o bem-estar das pessoas ao redor do mundo vai além da oferta de produtos e serviços inovadores. Suas atividades levam em consideração as gerações futuras, com foco em soluções que garantam a sustentabilidade. Por meio de seus vários ramos de atividade, o Grupo Sabará atua em todo o território nacional e possui presença em países da América do Sul, América do Norte e Europa. É especializado no desenvolvimento de tecnologias, soluções e matérias-primas de alta performance, voltadas aos mercados de tratamento de água no saneamento e indústria, nutrição e saúde animal e às indústrias de alimentos e bebidas. O desenvolvimento de seus produtos conta com o conhecimento e tecnologia 100% nacionais, fator que contribui para o Brasil se tornar referência em pesquisa de produtos em prol de um mundo sustentável.

