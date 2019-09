Conciliación de demanda colectiva por $65.8 millones para compradores de Provigil®, y su equivalente genérico modafinil anunciada por Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, Spector Roseman & Kodroff, P.C. y Criden & Love, P.A.

NUEVA YORK, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Si usted compró PROVIGIL®, NUVIGIL®* o el genérico Provigil® (MODAFINIL), existe una demanda colectiva y una conciliación del fiscal general de California* que podría concernir sus intereses.

INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONCILIACIÓN DE DEMANDA COLECTIVA

Se llegó a una propuesta de conciliación por $65,877,600 en una Demanda colectiva presentada en nombre de consumidores y pagadores terceros respecto al medicamento bajo prescripción Provigil® y su equivalente genérico modafinil. En la Demanda colectiva se reclama que los Demandados infringieron las leyes estatales antimonopolio y de protección del consumidor al retrasar la disponibilidad de versiones genéricas menos costosas del Provigil®. Los Demandados niegan haber cometido cualquier falta.

Nadie está afirmando que el Provigil® o su equivalente genérico sea inseguro o ineficaz.

¿A quién incluye?

Usted es un Integrante del grupo de consumidores si está:

en Alabama , Arizona , California , Distrito de Columbia, Florida , Hawái, Illinois , Iowa , Kansas , Kentucky , Luisiana, Maine , Massachusetts , Michigan , Minnesota , Misisipi, Nebraska , Nevada , Nuevo México, Nueva York , Carolina del Norte , Dakota del Norte , Dakota del Sur , Tennessee , Utah , Vermont , Virginia Occidental, Wisconsin y usted

, , , Distrito de , Hawái, , , , , Luisiana, , , , , Misisipi, , , Nuevo México, , , , , , , , Virginia Occidental, y usted compró Provigil® o modafinil (p. ej., al pagar el precio de compra completo o un copago)

para su consumo o el de su familia

desde el 24 de junio de 2006 hasta el 8 de agosto de 2019.

Aun si satisface los criterios anteriores, usted NO es integrante del grupo si también estaba asegurado y pagaba un copago fijo que cobraba el mismo monto en dólares para genéricos que para compras de marcas comerciales de medicamentos, o estaba asegurado y compraba únicamente modafinil genérico conforme a un copago fijo aplicable a medicamentos genéricos. Adicionalmente, los empleados de los demandados no son integrantes del grupo.

Recuerde que los consumidores pueden presentar un reclamo en este caso incluso si el consumidor participó previamente y recuperó dinero en la anterior Conciliación del fiscal general del estado respecto a Provigil®.

¿Qué contempla la Conciliación de la demanda colectiva?

Los demandados pagarán un total de $65,877,600 a un Fondo de conciliación para conciliar todos los reclamos en la demanda interpuesta en representación de los consumidores y aseguradoras de salud (conocidos como terceros pagadores). El Fondo de conciliación será distribuido conforme a un Plan de asignación que puede consultarse en www.ProvigilSettlement.com .

Los abogados del Grupo le solicitarán al Tribunal que otorgue honorarios de abogados por un monto que no exceda un tercio del Fondo de conciliación, más intereses, gastos de litigio y pagos de incentivos a los Representantes del Grupo. Luego de estas deducciones, el resto del Fondo de conciliación se distribuirá proporcionalmente a los Integrantes del Grupo que presenten un formulario de reclamo válido. La porción para consumidores respecto al Fondo de conciliación equivaldrá aproximadamente a $20,000,000, antes de deducciones por honorarios y gastos. El monto preciso que usted podría recibir del fondo de conciliación neto dependerá del dinero que usted (y otros consumidores) pagó por Provigil® y modafinil.

¿Cómo recibo un pago?

Debe enviar un Formulario de reclamo a más tardar el 15 de enero de 2020 para ser elegible y recibir un pago. Puede obtener un Formulario de reclamo visitando www.ProvigilSettlement.com o llamando al 1-877-241-7503.

¿Cuáles son mis otros derechos?

Si no desea estar vinculado jurídicamente por las Conciliaciones, debe excluirse de estas. La Fecha límite de exclusión es el 6 de diciembre de 2019. Si no se excluye, no podrá demandar a los Demandados por ningún reclamo relacionado con la demanda. Si decide permanecer en el Grupo, puede presentar objeciones a las Conciliaciones a más tardar el 15 de enero de 2020. Sírvase revisar los requisitos de exclusión y objeción visitando www.ProvigilSettlement.com o llamando al 1-877-241-7503.

El Tribunal celebrará una audiencia el 26 de febrero de 2020 a las 10:00 a. m. hora del este para considerar si aprueba las Conciliaciones, las solicitudes de honorarios de abogados, gastos y compensaciones incentivas presentadas por los abogados, cualquier objeción y cualquier otro asunto relacionado con las Conciliaciones. El Tribunal nombró a Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, Spector Roseman & Kodroff, P.C. y Criden & Love, P.A. para que representen al Grupo. Aunque no es obligatorio, usted o su propio abogado pueden solicitar comparecer e intervenir en la audiencia por su propia cuenta. Todos los plazos pueden ser modificados por el Tribunal, por lo que le recomendamos consultar el sitio web que se indica a continuación para estar al tanto de las actualizaciones.

INFORMACIÓN SOBRE CALIFORNIA

CONCILIACIÓN DEL FISCAL GENERAL

*RESIDENTES DE CALIFORNIA: Usted también puede ser elegible para reclamar una porción de la propuesta de conciliación del FISCAL GENERAL DE CALIFORNIA por $69,000,000 por compras de Provigil®, NUVIGIL® o modafinil, de los cuales $25,250,000 estarán disponibles para consumidores elegibles de California, incluso si ya han recuperado dinero de otras conciliaciones relacionadas. Visite www.ProvigilSettlement.com/CA para obtener más información. Puede obtener compensación por un reclamo elegible tanto en la Conciliación del fiscal general de California como en la Conciliación de demanda colectiva antes descrita.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN Y UN FORMULARIO DE RECLAMO:

VISITE WWW.PROVIGILSETTLEMENT.COM O LLAME AL 1-877-241-7503.

FUENTE Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, Spector Roseman & Kodroff, P.C. and Criden & Love, P.A.

SOURCE Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, Spector Roseman & Kodroff, P.C. and Criden & Love, P.A.