CONCLUYE CON ÉXITO EL PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS INCLUSIVAS EN TORNO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CANCÚN

Al evento asistieron más de 200 personas, entre las cuales se encontraban niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad visual, motriz y auditiva

CANCÚN, México, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Dolphin Discovery, reconocida marca de hábitats de mamíferos marinos y orgullosamente parte de The Dolphin Company, concluyó con éxito el ciclo de conferencias inclusivas realizadas en Ka' Yok' Planetario de Cancún como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional del Manatí.

Tras la conferencia de prensa realizada el pasado 07 de septiembre, la empresa realizó diversas actividades educativas, entre las cuales se encuentran una exposición itinerante en el Planetario SAYAB y diversas escuelas de Playa del Carmen y Cancún, Live chats y un conversatorio en sus redes sociales. El día de ayer, recibieron a más de 200 niños, niñas, adolescentes y adultos en un ciclo de conferencias en las que se impartieron temas que inspiraron a los presentes a contribuir en la conservación de esta especie en peligro de extinción.

Se trató de un evento inclusivo en el que alrededor del 50% de los asistentes presentaban una discapacidad visual, motriz y/o auditiva. Los más de 200 asistentes pudieron disfrutar del contenido de las conferencias y de los materiales didácticos ya que se contó con material educativo en braille, un intérprete de la lengua de señas y material sensorial que les permitió a los visitantes sentir texturas que les permitieran imaginar cómo se sienten las diversas partes de un manatí.

Niños de escuelas primarias y secundarias pudieron también disfrutar de las pláticas y materiales educativos a través de rompecabezas, juegos y videos. Una osamenta de manatí estuvo también disponible para que los asistentes aprendieran más acerca de estos bellos animales.

"Fue un evento muy gratificante para nosotros. La educación ambiental debe ser de libre acceso para todas las personas. Fue muy emocionante el poder observar la sorpresa de los niños con discapacidad al descubrir información, texturas y datos curiosos acerca de una especie tan bonita como lo es el Manatí. Realmente queremos que todas las personas los conozcan y contribuyan a su conservación, ya que se trata de una especie endémica y que se encuentra en peligro de extinción por lo que necesita la ayuda de todos nosotros", comentó Rosy Cerrillos, Gerente Corporativo de Especialistas en Mamíferos Marinos.

The Dolphin Company ha realizado diversas acciones cuyo objetivo es realmente incluir a las personas con diversas discapacidades. Para esto, ha traducido material en braille, creado actividades que desarrollen los sentidos, recibido capacitación para aprender el lenguaje de señas, acogido a varias fundaciones y asociaciones, entre muchas otras cosas.

